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خسر القادسية مبارياته الودية في معسكره الإعدادي بكرواتيا أمام لوكوموتيف زغرب الكرواتي بنتيجة 0-2 في القاء الذي جمعهما أول من أمس.

وكان الأصفر الذي وصل العاصمة الكرواتية زغرب الأربعاء الماضي فاز السبت في أولى مبارياته الودية على فريق سوستانغ السلوفيني بنتيجة 13-0، ومن المقرر أن يخوض كذلك لقاءين آخرين أمام المقاولون العرب بعد غد السبت، على أن تكون مباراته الأخيرة أمام فريق دوبرافا زغرب يوم 3 سبتمبر المقبل. ويتخلف عن القادسية في معسكره اللاعبون الـ 11 المختارون في قائمة الأزرق وهم: ضاري سعيد، عامر المعتوق، خالد محمد إبراهيم، محمد خالد، رضا هاني، فهد الأنصاري، بدر المطوع، عبدالله ماوي، سلطان العنزي، أحمد الظفيري، وعيد الرشيدي، كما لم يغادر سيف الحشان لمعاناته من إصابة سابقة، وأحمد الزنكي.

