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خسر اليرموك أمام نادي غولدي المصري 0-3 في أولى مبارياته التجريبية بمعسكره الخارجي بالقاهرة والذي يستمر حتى 3 سبتمبر المقبل. ويخوض الفريق مباراة ثانية أمام نادي أمانة بغداد بعد غد السبت على أن يلعب مباراة ثالثة يوم 2 سبتمبر المقبل أمام أحد الأندية المصرية.

وقال مدرب الفريق هاني الصقر أن النتيجة غير مهمة في مثل هذه المباريات التجريبية، مؤكداً أن اللاعبين ظهروا بمستوى جيد خلال المباراة. ولفت إلى أن الفريق يفتقد 3 محترفين لعدم تمكنهم من السفر مع الوفد بسبب التأخير في الحصول على تصاريح الدخول، مضيفاً أن التدريبات مستمرة على فترتين صباحية مسائية بشكل يومي.

وكان اليرموك تعاقد مع الكاميروني جوزيف يانيك والفرنسيين هوغو كريستوف ويوسف سيكور، وجدد عقد التونسي وسام الإدريسي، قبل المغادرة إلى القاهرة يوم 20 الثلاثاء الماضي، ويستعد الفريق للموسم الجديد الذي سيخوضه ضمن مصاف دوري الدرجة الممتازة بعد تتويجه بلقب دوري الدرجة الأولى وصعوده الموسم الماضي.

