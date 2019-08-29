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أكد نائب رئيس جهاز الكرة في نادي الكويت عادل عقلة أن كرة القدم الكويتية تحتاج سنوات عديدة لتواكب التطور الكبير الذي تشهده اللعبة في دول الخليج التي تشهد تطورهاً كبيراً في كرة القدم والرياضة بشكل عام.

وقال عقلة في تصريحات صحافية على هامش التدريب الأخير للكويت قبل مواجهة الشرطة العراقي أمس في ذهاب دور 32 للبطولة العربية للأندية الأبطال على كأس محمد السادس للأندية الأبطال: الأندية الخليجية لديها رعاية مالية سنوية، والأمر ذاته في معظم الأندية العربية، لافتاً إلى أن نادي الكويت يحظى بدعم رعاية من شركات علي ثنيان الغانم إلى جانب ما تقدمه الهيئة العامة للرياضة. وقال إن منافسة الأندية المشاركة في بطولة الأندية العربية ليس سهلا إطلاقاً «خصوصاً أن بعضها يضم محترفين تصل قيمتهم لملايين الدولارات».

