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هنأ محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود القيادة السياسية والشعب الكويتي والخليجي باستضافة الكويت كونغرس 2020 للصحافة الرياضية، معتبرا أن استضافة الكويت لهذا الاجتماع الآسيوي يأتي ثمرة تعاون الجميع لرفع علم الكويت خفاقا في المحافل الدولية.

وأكد الحمود أن فوز الكويت بالإجماع خلال الاجتماع القاري للجمعية العمومية للاتحاد الآسيوية للصحافة الرياضية الذي عقد في العاصمة الماليزية كوالالمبور، يعكس مكانة الكويت الرفيعة وقيمة الإعلام الرياضي الكويتي وقدرته على المساهمة في تطوير الإعلام الرياضي في قارة آسيا. وأضاف أن الكويت قادرة بجدارة واستحقاق على استضافة الاجتماعات والبطولات بشكل متميز على الدوام ، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح.

