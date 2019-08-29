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هنأ رئيس مجلس ادارة الاتحاد السعودي للاعلام الرياضي ووكيل الهيئة العامة للرياضة السعودية د. رجاء الله السلمي رئيس الاتحادي الآسيوي للصحافة الرياضية سطام السهلي بمناسبة نجاح اجتماع الجمعية العمومية الثاني والعشرين واكمال مسيرة تنفيذ وتحقيق الخطوات التي من شأنها المساهمة في تطوير الاعلام الرياضي في قارة آسيا. كما هنأ السلمي نيابة عن مجلس ادارة الاتحاد وباسم الاعلام الرياضي السعودي الكويت بمنسابة حصولها على استضافة اجتماع الكونغرس الاسيوي المقبل في عام 2020، مشيرا الى ان هذا الاجتماع يعد استحقاقا مهما يليق بمكانة وقيمة الاعلام الرياضي الكويتي والخليجي، مؤكدا في الوقت ذاته ان الاتحاد السعودي للاعلام الرياضي كان ومازال مساندا وداعما لاستضافة الكويت لهذا الحدث المهم، وسيضع جميع الامكانات تحت تصرف الاخوة الزملاء في جمعية الاعلام الرياضي الكويتي والاتحاد الآسيوي لانجاح هذا التجمع الصحافي المهم على ارض الكويت.

