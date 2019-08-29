وطن النهار

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح في ديوانية الوزارة أمس وبحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام سالم النهام والوكيل المساعد لشؤون التعليم والتدريب اللواء الشيخ مازن الجراح ومدير عام أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية بالتكليف اللواء ناصر بورسلي ومدير معهد الشرطة النسائية منى الشطي، خريجات الدفعة (11) من معهد الشرطة النسائية والبالغ عددهن (31) ضابطاً و(5) وكلاء ضباط و(7) رقباء، وقام الطلبة الضباط بأداء القسم أمام الجراح.

وقال الجراح خلال هذه المناسبة نتوجه للعلي القدير بالشكر على العودة الحميدة لصاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد لمزاولة مسؤولياته في قيادة الكويت متمنياً لسموه دوام الصحة والعافية، موجهاً التهنئة للخريجات وحثهن على تطبيق القانون والالتزام بالقسم الذي أدوه أمام الله والوطن وان يضعن أمن وأمان وطنهن نصب أعينهن وأن يتفانين في أداء واجبهن في خدمة الكويت وأهلها والمقيمين على أرضها الطيبة.

وشدد على أن عليهن مسؤوليات جسام في حفظ الأمن وتطبيق القانون، مؤكداً ضرورة أن يكونوا مثالاً يحتذى به وانعكاساً حقيقياً لصورة رجل الأمن المثالي وأن يكون التعامل الراقي مع الجميع والابتعاد عن أي سلوكيات خطأ والمحافظة على هيبة رجل الأمن ثوابت أمام أعينهن.

