وطن النهار

نيويورك- كونا: أكدت الكويت انه لا يمكن قبول حل للصراع العربي - الاسرائيلي لا ينسجم مع المرجعيات الدولية وانه يجب انهاء احتلال اسرائيل للاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967.

وقال مندوب الكويت الدائم السفير منصور العتيبي في جلسة لمجلس الامن أول من أمس الثلاثاء حول الحالة في الشرق الأوسط «لقد مر على اتفاق أوسلو ما يقارب 25 عاما وعلقنا عليه آمالا كبيرة لأن يؤدي الى سلام شامل وعادل لهذه القضية التي تمثل جوهر النزاع العربي - الاسرائيلي لكن الاعتداءات الاسرائيلية مازالت متواصلة لتكريس الاحتلال وتقويض أي فرصة لسلام حقيقي يمنح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة».

وأضاف ان السلطة القائمة بالاحتلال تواصل حملات الاعتقالات التعسفية وهدم المباني الفلسطينية والاستيلاء عليها وتتمادى بشكل غير مسبوق في بناء المستوطنات بعد الاعلان الأخير لسلطة الاحتلال الاسرائيلي عن الموافقة على اقامة أكثر من 2300 وحدة استيطانية في الضفة الغربية. واشار العتيبي الى التوسع في بناء المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية والتهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين بانتهاك صارخ آخر للقرار (2334) وتشديد الحصار المفروض على قطاع غزة. وذكر ان السلطات المحتلة تواصل الاعتداءات والانتهاكات للأماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية وتصر على اتخاذ قرارات أحادية غير قانونية كتجميد جزء من عائدات الضرائب الفلسطينية وعدم التجديد لولاية البعثة الدولية المؤقتة في الخليل، لافتاً الى الشروع في اجراءات تهدف الى تغيير طابع ووضع مدينة القدس التاريخي وتركيبتها الديموغرافية ومحاولات فرض سياسة الأمر الواقع وتكريس السيادة على الأراضي التي تحتلها. وأوضح العتيبي ان «ثمة من يعتقد أن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا يمكن لها أن تسوء أكثر مما هي عليه الآن الا أن الانتهاكات اليومية بحق الشعب الفلسطيني لم يشهد لها مثيل في ظل السوابق الخطيرة التي شهدتها القضية الفلسطينية اخيرا»، مشيرا الى ابرز هذه السوابق وهي الاعتراف بمدينة القدس عاصمة لاسرائيل ونقل السفارات اليها وتجاهل أن القدس الشرقية هي أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967 مؤكدا ان تلك التدابير وغيرها الكثير اضطرت السلطة الفلسطينية الى وقف العمل بالاتفاقات مع سلطة الاحتلال الاسرائيلية. وذكر ان «هناك مسؤوليات علينا جميعا لتلبية الطموحات المشروعة للشعب الفلسطيني والنهوض بالمسؤوليات الموكلة الينا كأعضاء في مجلس الأمن لحماية المدنيين مع تصاعد وتيرة العنف ومطالبة اسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال بالكف عن جميع الأعمال العدوانية ضد الشعب الفلسطيني». ودعا العتيبي الى «ضرورة الالتزام بحماية المدنيين وضمان احترام القوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية» وقال «لا يمكن أن تبقى فلسطين استثناء لهذه القاعدة وأن يلتزم المجتمع الدولي بالتفويض الأممي للأونروا وبتأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لموازنتها لضمان استمرار خدماتها التعليمية والصحية والاجتماعية لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين».

