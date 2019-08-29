وطن النهار

اكد وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري اليوم الثلاثاء متانة العلاقات الكويتية الأميركية والكويتية الصينية في المجالات كافة وعلى مختلف الصعد. جاء ذلك في لقاءين منفصلين مع السفير الامريكي لدى الكويت لورانس سيلفرمان والسفير الصيني لدى البلاد مينغ قانغ، مضيفا في بيان عقب استقباله السفير الاميركي بمناسبة انتهاء مهام عمله في الكويت ان زيارات سمو أمير البلاد الى الولايات المتحدة رسخت أسس التعاون بين البلدين الصديقين حيال كل القضايا والملفات الدولية خاصة المتعلقة منها بمنطقة الشرق الأوسط. واشار الجبري الى ان العمل متواصل ومستمر لتدعيم وترسيخ العلاقات الاعلامية والثقافية بين البلدين الصديقين. من جانبه اعرب السفير سيلفرمان عن امتنانه لحسن الاستقبال وكرم الضيافة اللذين وجدهما طيلة فترة عمله بالكويت على المستويين الرسمي والشعبي واصفا هذه الفترة بأنها من اجمل فترات عمله كسفير لبلاده في الخارج. وفي لقاء منفصل مع السفير الصيني لدى البلاد لي مينغ قانغ أكد الجبري ان ما تشهده العلاقات الكويتية الصينية من نمو وتطور في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة يأتي انطلاقا من رؤية سمو أمير البلاد. واوضح الجبري ان تلك الرؤية تعمل على ترسيخ العلاقات الكويتية مع كل دول العالم المحبة للسلام من أجل دعم الأمن والسلم الدوليين قائلا ان زيارات سمو أمير البلاد لجمهورية الصين «مثلت قاعدة انطلاق وتميز العلاقات الكويتية الصينية في مختلف المجالات». من ناحيته أكد السفير الصيني اهمية الدور الذي تقوده الكويت بقيادة سمو أمير البلاد قائد العمل الانساني في دعم الأمن والاستقرار العالمي من خلال مبادرات سموه السياسية والانسانية والتنموية ليعم السلام ربوع العالم.

وأبدى اعجابه الشديد بالرؤية السامية للكويت الجديدة 2035 والتي تتضمن احياء طريق الحرير وانشاء مدينة الحرير للوصول بالكويت الى مركز مالي وتجاري اقليمي. واعرب تانغ عن سعادته بمناسبة افتتاح مكتب جديد لـ (كونا) في بكين بما يسهم في تطوير العلاقات بين البلدين في المجال الاعلامي داعيا الى تبادل الخبرات الاعلامية في البلدين من خلال الزيارات المتبادلة.

