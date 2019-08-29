وطن النهار

أعلن مدير عام المكتبة الوطنية والامين العام للمجلس الأعلى للثقافة والفنون والآداب د. كامل عبدالجليل عن تسلم الكويت جزء كبير من الممتلكات الكويتية المنهوبة ابان الغزو العراقي والتي تقدر بـ42 ألف كتاب تخص المكتبة الوطنية وجامعة الكويت.

واضاف عبدالجليل ان هذه الكتب تعد قيمة في محتواها وتعنى بصنوف المعرفة والعلوم المختلفة ومهم ان تعاد كأرشيف وطني للمكتبات الوطنية.

واعرب عن سعادته بالتعاون المثمر الذي نتج عنه عودة هذه الممتلكات المهمة والقيمة ما يعزز بناء العلاقات بين البلدين الشقيقين من جديد.

جاء ذلك في تصريح صحافي على هامش تسليم العراق صباح امس جزء من الممتلكات الكويتية وذلك في المعهد الدبلوماسي.

ومن جانبه قال نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية المستشار عبدالعزيز الجارالله تسلمنا من الجانب العراقي 800 صندوق تحتوي على 42 الف كتاب تعود ملكيتها لمكتبة الكويت الوطنية وجامعة الكويت وهي جزء من الأرشيف الكويتي الذي تمت سرقته اثناء فترة الغزو العراقي الغاشم للكويت عام 1990.

وأعرب الجارالله عن شكره للأمم المتحدة على رعايتها لعملية تسليم الجانب العراقي لهذا الأرشيف للكويت تطبيقا لقرار مجلس الأمن الأخير 2107/2013 الذي يتحدث جزء منه عن تسليم جميع الممتلكات الكويتية التي سرقت اثناء فترة الغزو.

وأضاف انه تمت مناقشة موضوع الأسرى والمفقودين الكويتيين مع وكيل وزارة الخارجية العراقي حازم اليوسفي كونها قضية انسانية تمس جميع الشعب الكويتي، لافتا الى ان الحكومة الكويتية ممثلة في وزارتي الخارجية والداخلية لن تتوانى عن طي الملف ومعرفة مصير جميع مفقودينا.

كما اعلن وكيل وزارة الخارجية العراقية ورئيس لجنة المحفوظات الكويتية السفير حازم اليوسفي ان العراق سلم الكويت 42 الف كتاب تعود ملكيتها الى مكتبة الكويت الوطنية وجامعة الكويت والتي عثر عليها أخيراً في العراق حيث استولى عليها النظام السابق اثناء فترة احتلاله الكويت عام 1990.

وأكد اليوسفي ان ملف املاك الكويتيين في العراق سيغلق بالكامل ونعمل على ذلك قبل نهاية هذا العام وفي انتظار قرار رئيس الوزراء.

وفيما يتعلق بالمفقودين الكويتيين قال نعمل بجهد كبير وحققنا نجاحا كبيرا في هذا الصدد ونحن مستمرون للعمل في سبيل اغلاق هذا الملف

واضاف: طالبنا الأميركان البريطانيين بتزويدنا بصور الأقمار الصناعيةواجهزة حفر متطورة وبالفعل عثرنا على مقبرة جماعية في صحراء السماوه بها رفات 46 شخصا تم اثبات هوية 32 كويتيا بينهم.وأوضح ان الحكومة العراقية بحاجة لاغلاق كل الملفات العالقة التي تسبب فيها النظام السابق، مؤكدا في الوقت ذاته على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، مستطردا ولعل زيارتي الرئيس العراقي وصاحب السمو الشيخ صباح الاحمد أبلغ دليل على ذلك وبداية لمرحلة جديدة في العلاقة بين البلدين في الأعمار والاستثمار والتعاون المشترك.

وقال ان بلاده سبق ان سلمت في نوفمبر الماضي جزءا من ارشيف الاذاعة والتلفزيون.

ومن جانبها هنأت المنسق المقيم للأمم المتحدة بالانابة هديكو هدجيالك القيادة السياسية في الكويت والعراق على التطور الملحوظ في العلاقات الثنائية، مثمنة الدور الرائد والبناء الكويت في مجلس الامن، فضلا عن استضافتها لمؤتمر اعادة اعمار المناطق المحررة من تنظيم داعش في العراق والذي نتج عنه منح تقدر بـ 30 مليار دولار ما يؤكد اهمية الدور الانساني في دعم الأمن والاستقرار.

وأعربت عن سعادتها لما تقوم به الحكومة العراقية في دعم التعاون الثنائي ودعم وتعزيز علاقات الصداقة مع الكويت ما يسهل من حل الملفات العالقة بينهما.

