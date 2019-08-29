وطن النهار

استقبل محافظ مبارك الكبير محمود بوشهري بمكتبه في الديوان العام للمحافظة سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية محمد ايراني، حيث جرى تبادل الاحاديث الودية. كما بحث الطرفان العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط الكويت وجمهورية ايران وسبل تعزيزها على جميع الاصعدة والدفع بالعلاقات بين البلدين إلى آفاق ارحب.

وأكد بوشهري خلال اللقاء الحرص على تعزيز العلاقات بين البلدين.

وفي نهاية اللقاء شكر السفير الايراني محافظ مبارك الكبير على حسن الاستقبال، مشيدا بالعلاقات المتميزة بين الكويت وجمهورية ايران والتعاون الكبير بين البلدين في جميع المجالات بما يخدم المصالح المشتركة.

هذا واكد ايراني قوة العلاقات الثنائية، آملا تعزيز التعاون المشترك، وتطوير العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة الاقتصادية والسياحية والثقافية وتبادل الزيارات بين الجانبين بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما.