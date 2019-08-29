وطن النهار

أعلن مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الكويت عن فتح باب التسجيل في الدورات التدريبية التابعة لقسم التدريب المستمر والخاصة بتعليم اللغة الإنكليزية واللغات المختلفة خلال الفترة الصباحية من 8:30 صباحاً بمبنى أكاديمية 12 في موقع جامعة الكويت -الشويخ.

وتبدأ الدراسة في جميع الدورات الأحد 6 أكتوبر وتستمر الى الأربعاء 11 ديسمبر بواقع يومين في الأسبوع (الأحد والثلاثاء أو الاثنين والأربعاء) لمدة ساعتين في اليوم خلال الفترة المسائية ما بين (5 الى 9 مساء) في القاعات التابعة للمركز.

يذكر ان مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر يطرح دورات تدريبية لتعليم لغات أخرى مثل اللغة الفرنسية والأسبانية والألمانية والإيطالية واليابانية والصينية والتركية والفارسية واللغة العربية لغير الناطقين بها، بالإضافة إلى دورات الإعداد للاختبارات العالمية المطلوبة للقبول في الجامعات مثل التوفل والجيمات والآيلتز، ومن الجدير بالذكر أن دورة التوفل تعقد من الساعة 5 إلى 7 مساء، ودورتي الجيمات والآيلتز من الساعة 7 إلى 9 مساء، بالإضافة إلى طرح دورات تدريبية في اللغة الإنجليزية للأغراض التخصصية المختلفة (إدارية - قانونية - دبلوماسية - تجارية.. الخ).