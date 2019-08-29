وطن النهار

شـاركـت كـل مـن المهنـدسـات غدير العلي وساره العومي وشهـد سليمان العنزي وأسماء خـالد العـتيـبي بقــســم الهـنـدســة الصنـاعيـة بكلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت في معرض التصميم الهندسي الـ36 بمشـروع (Down Payment Inventory Model-DPIM) باشراف د. محمد درويش، حيث اسفرت المشاركة عن فوز المشروع بجائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

ويرتكز المشروع على فكرة ابتكار نموذج الدفعة المقدمة للمخزون وهو نموذج خاص للشركات والمؤسسات والمنظومات التي تقوم باستيراد البضائع من الخارج حيث تقوم بدفع دفعة مقدمة قبل وصول الطلب ودفع الدفعة المؤخرة بعد وصول واستخدام البضاعة، بالاضافة الى أنه يمكن تطبيقه في الوزارات مثل وزارة التربية والصحة ما سيسهم في توفير المال واتاحة معرفة أفضل للشركات والمنظومات التي تقوم باستيراد البضائع من الخارج.

يذكر ان تطبيق المشروع لم يتم من قبل وذلك لأن فكرته مبتكرة لنموذج المخزون، ومن الممكن تطويره، وذلك بالحصول على الدعم من الجهات المختصة كما يمكن تحويله الى مشروع تجاري والاستفادة منه ماديا.

وفي الختام شكرت الطالبات كل من اسهم بهذا المشروع من أساتذة وزملاء.

