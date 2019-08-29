وطن النهار

أكد وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح حرص الوزارة على النهوض بمستوى الخدمات الصحية في البلاد.

جاء ذلك التصريح خلال زيارته التفقدية لمركز الفحيحيل التخصصي والاجتماع مع الفريق الطبي والفني والإداري والهيئة التمريضية بحضور وكيل وزارة الصحة د. مصطفى رضا، ووكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون طب الاسنان د. يوسف الدويري ومدير منطقة الاحمدي الصحية د. أحمد الشطي.

وأبدى وزير الصحة بعض الملاحظات في المركز وأمر بتنفيذها خلال أسبوع وذلك لتطوير المنظومة الصحية ورفع الكفاءات للكوادر الطبية والفنية لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين. واستمع الوزير لبعض شكاوى ومقترحات المواطنين والمراجعين، وأبدى تجاوبا معها، وأكد أن رفع جودة الخدمات الصحية وتطويرها للمواطن هي أولى أولويات الحكومة ممثلة في وزارة الصحة.

وقال إن هذه الزيارات الميدانية تأتي لتلمس احتياجات المواطنين وتلبيتها، والتي تعطي صورة أوضح وأشمل عن الواقع الصحي ومستوى الخدمات المقدمة والاحتياجات الفعلية للمواطنين، ومواقع العمل، وهذه الزيارة تأتي بهذا السياق للتأكد من سلامة سير العمل في المركز والاطمئنان على توافر جميع المستلزمات الطبية والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وبين الصباح ان اجراءات الوزارة تجاه حادث وفاة الطفل عبدالعزير الرشيدي، بعد ابرة البنج في عيادة الاسنان، تتلخص في ايقاف الطبيب عن العمل ومنعه من السفر احترازيا، مؤكدا تشكيل لجنة تحقيق محايده لمعرفة أسباب الوفاة. بالإضافة إلى تشكيل لجنة فنية لمراجعة وتحديث إجراءات سلامة المرضى بالتخدير في حالات التدخل الجراحي والأسنان برئاسة - الوكيل المساعد للشؤون الفنية لتعمل عل مراجعة إجراءات وسياسات التخدير الموضعي والعام للمرضى في المستشفيات والمراكز التخصصية والعيادات، ومتابعة المستجدات العالمية في مجال التخدير والأدوية ذات الصلة، ومعرفة التفاعلات والتأثيرات الناتجة عنها وضوابط استخدامها ومحاذيره.

واوضح ان اللجنة اقترحت سياسات عمل للرعاية التخديرية قبل اجراء التداخلات بالتخصصات المختلفة، ووضع آليه للمتابعة والتدقيق الطبي باستخدام المؤشرات العلمية لمتابعة تنفيذ السياسات ذات الصلة ضمن برتوكولات البيئة الصحية والتواصل مع المراكز العالمية المتخصصة والمنظمات ذات الصلة للاستفادة من تقاريرها وتوصياتها في هذا الشأن.

وشدد الوزير على أن من أهم الإجراءات التي تم اعتمادها من قبل، ووجوب الاستمرار بتنفيذها، هو ضرورة أخذ الدورات في الانعاش القلبي والرئوي لجميع العاملين في وزارة الصحة من كوادر طبية وفنية وتمريضية لرفع جودة الخدمات الصحية في البلاد.

