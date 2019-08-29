وطن النهار

أكد رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي، ان هناك تنسيقا على أعلى المستويات سيتم بين الإدارة العامة للطيران المدني والبلدي فيما يتعلق بإنجاز المعاملات المتعلقة بالمطار. وأوضح خلال زيارة أعضاء البلدي لرئيس الطيران المدني الشيخ سلمان الحمود، ان الزيارة تأتي ضمن الجولات والزيارات الميدانية التي يقوم بها اعضاء البلدي للوزارات ومؤسسات الدولة المعنية التي تدخل ضمن اختصاصات المجلس البلدي، مشيرا الى ان الاجتماع كان مثمرا حيث تم الاطلاع على الخطط القصيرة والمتوسطة لعمل إدارة الطيران المدني على يتعلق بمطار الـ «T4» بالاضافة إلى ما تم التوصل اليه في المطار الجديد «T2» ومايحتاج إليه من توسعات وتراخيص من أجل إنسيابية الطرق. ولفت الى أن أعضاء البلدي تقدموا بعدد من الاقتراحات كانت محلا للنقاش بين الطرفين، مبينا أنه سيكون هناك تراسل مباشر مع البلدي لكي يقوم بمتابعة الطلبات المتعلقة في المطار، لما لها من اهمية بالغة خصوصا ان المطار يعتبر الواجهة الأولى للدولة من ناحية الزيارات الرسمية و السياح والمواطنين والوافدين، وإنجاز المعاملات على وجه السرعة.

