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وطن النهار

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الغانم استقبل السفير العتيبي


استقبل رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم في مكتبه أمس سفير الكويت لدى هولندا عبدالرحمن العتيبي.


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