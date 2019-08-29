وطن النهار

وافقت اللجنة الفنية في المجلس البلدي على تخصيص محطات النقل السياحي وهو الاقتراح الذي تقدم به رئيس المجلس أسامة العتيبي، والذي سيكون من ضمن المخطط الهيكلي الرابع وضمن دراسات المشاريع السياحية للدولة لاسيما في ظل تزايد الأماكن السياحية والترفيهية من مراكز ثقافية وأسواق تراثية ومجمعات تجارية وحدائق عامة فضلا عن ازدياد الزائرين داخليا وخارجيا، كما وافقت اللجنة على طلب وزارة المواصلات بتخصيص موقع لاقامة برج يتبع مشروع المركز الوطني لأنظمة السفن «VTC» والبحث والإنقاذ «SAR» والدلائل الملاحية «ATON».

وأجلت اللجنة خلال اجتماعها أمس برئاسة العضو عبد العزيز المعجل الاقتراح المقدم بشان تركيب الواح الطاقة الشمسية في مساحات المقابر غير المستغلة، كما أجلت تشطيب القائم خارجيا إلى الدور الأول، فيما أحالت للجهاز التنفيذي لرفع تقرير مفصل حول السؤال المقدم بشأن تعديل بعض قرارات المجلس البلدي الخاصة بالجمعيات التعاونية، الى جانب احالة الاقتراح المقدم بشأن وضع لوحات إرشادية داخل المناطق للخدمات العامة من أجل مخاطبة الهيئة العامة للطرق، فيما أجلت أقتراح تغليظ العقوبة وتكثيف الحملات الميدانية على العقارات المخالفة التي تقوم بتأجير السراديب ضمن المناطق السكنية والاستثمارية والخاصة والنموذجية وفق التراخيص الممنوحة لها كمواقف سيارات. وابدت اللجنة خلال اجتماعها عدم موافقتها على طلب شركة المرافق العمومية استغلال اسطح مباني مواقف السيارات متعددة الأدوار لأصحاب الأفكار والمشاريع الجديدة، فيما أحالت للإدارة القانونية الاقتراح المقدم بشان إضافة نشاط مكاتب في الميزانين في المناطق الحرفية، فيما أجلت النظر في طلب الجهاز التنفيذي عقار السطر الخامس من جدول المخطط التنظيمي الخاص بتنظيم القطعة «73» في منطقة حولي، الى جانب احالتها للجهاز التنفيذي لإبداء الرأي الفني والقانوني من الإدارة القانونية الكتاب المقدم من اتحاد العقاريين بشان طلب الموافقة على إعطاء حق الإدارة والصيانة للقطاع الخاص خلال فترة الاستثمار لمواقف السيارات متعددة الادوار بالمشاركة مع الدولة، فيما أجلت اللجنة تعديل لائحة نظام زراعة الحدائق في قسائم السكن الخاص والنموذجي، ومنع استخدام بالونات ومسدسات الماء خلالا الأعياد الوطنية.

