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بلدية حولي حصّلت 33 ألف دينار


كشفت بلدية الكويت عن الإنجازات التي حققتها إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة حولي خلال يوليو، مشيرة إلى رفع 27984م3 من النفايات والانقاض. وفي هذا الصدد استعرض مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة حولي بالوكالة نواف المطيري الإنجازات التي حققتها مراقبة إشغالات الطرق لافتا إلى إنجاز 165 معاملة تمثلت في إصدار 104 تراخيص وتجديد 61 اشتملت على تراخيص لمطاعم ومقاه (طاولات وكراسي)، تراخيص شوايات، ثلاجات لمطعم ومقهى، تجديد تراخيص معارض العاب الأطفال، إصدار وتجديد تراخيص مواد البناء، إصدار وتجديد تراخيص البنشر وكهرباء السيارات خارج المحل،تجديد تراخيص مكاتب ومعارض بيع وشراء وتأجير السيارات، إصدار تراخيص لمراجيح أطفال،إصدار أمر صلح لسيارات مهملة ومعروضة للبيع إلى جانب إصدار شهادات لمن يهمه الأمر تفيد بوجود سيارة داخل الحجز ومؤكدا على تحصيل 33571 دينار رسوماً نظير إصدار وتجديد تلك المعاملات .


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