وطن النهار

في إنجاز جديد يحسب للكويت ويؤكد رقي الشعب الكويتي يقوده صاحب السمو أمير البلاد قائد العمل الإنساني، وثراءه بعناصر البذل والعطاء من أجل الإنسانية، اختارت الهيئة الدولية للتسامح التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها رئيس الجمعية الكويتية للإخاء الوطني راكان خالد بن حثلين عضوا رسميا ضمن مجلس أمنائها.

وقالت الهيئة الدولية للتسامح في كتاب رسمي بعثت به إلى راكان بن حثلين يشرفنا أن ندعوكم لتكونوا عضوا في مجلس الأمناء للهيئة الدولية للتسامح حيث إن مجلس الأمناء يتكون من فعاليات وقيادات عالمية أمثالكم ممن لديهم الالتزام ببناء جسور التفاهم بين الأفراد والمجموعات والثقافات لصالح الإنسانية، مشيرة إلى الدور الذي يقوم به مجلس الأمناء في اتخاذ القرارات الاستراتيجية.

وأضافت الهيئة «لقد تم اختياركم بناء على توصيات وصلتنا وبناء على ما وجدناه من أدلة تشير بوضوح لدوركم البارز في بناء الجسور والتسامح خاصة في أوقات حرجة في بلادكم بما انعكس إيجابا على تحسين وتطوير الأوضاع الإنسانية، نشكركم ونتطلع الى موافقتكم لعضوية مجلس الأمناء للهيئة الدولية للتسامح».

بدوره، عبر بن حثلين عن ترحيبه واعتزازه بهذه الدعوة، داعيا الله عز وجل أن يوفقه في تمثيل الشعب الكويتي في الهيئة العالمية للتسامح بشكل مشرف يعكس سمو ورقي الشعب الكويتي وقيادته السياسية.

وأكد أن العمل الإنساني سمة تميز بها الشعب الكويتي منذ الأزل، وراية اتشحت بها كل المواقف الكويتية على الصعيدين الرسمي والشعبي في الداخل والخارج، منوها بأن العطاء الإنسائي بلغ أوجه في عهد صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه الذي استحق أن يلقبه العالم بالقائد الإنساني نظرا لمواقفه الجلية في خدمة العمل الإنساني وعطائه غير المحدود للإنسان في مختلف بقاع الأرض.

من جهتها، هنأت الجمعية الكويتية للإخاء الوطني بن حثلين على هذا الاختيار، متمنية له التوفيق والنجاح لما فيه الخير لوطننا الحبيب.

وأكدت (الإخاء) أن هذا الاختيار نتاج الأعمال والدلائل التي تشير إلى الدور البارز الذي قام به السيد راكان بن خالد بن حثلين في بناء جسور التسامح في الأوساط المجتمعية، وسعي مجلس الأمناء إلى التعاون والتخطيط والعمل على نشر ثقافة التسامح في أوساط العالم.

