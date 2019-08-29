وطن النهار

قال رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت سالم العجمي في تصريح صحافي ان الاتحاد العام لعمال الكويت يؤكد مجددا موقفه الرافض لتفريغ سوق العمل من الخبرات الوطنية خصوصا في القطاعين العام والنفطي، ويطالب الجهات والمؤسسات الحكومية بوقف سياسة احالة العمالة الوطنية الى التقاعد والاستفادة منها واستثمار خبراتها بدلا من تسريحها خصوصا وان نسبة العمالة الوطنية في سوق العمل لا تتجاوز الـ 10% من اجمالي العمالة في البلاد، وهو ما يتطلب المحافظة على الخبرات الوطنية التي اصبحت ضحية لسياسات فاشلة تدعي الجهات المختصة من خلالها بأنها تخلق وظائف جديدة للعمالة الوطنية.

وأضاف ان سياسة الاحالة للتقاعد تحولت من حالة استثنائية في القانون الى قاعدة تتبعها المؤسسات الحكومية، وهو مؤشر على فشل سياسات التوظيف التى تتبعها الدولة، وتشكل حلولا مؤقتة لتوظيف العمالة الوطنية، لذلك لابد من تغيير سياسة التوظيف والتشغيل، وفتح مجالات عمل جديدة امام العمالة الوطنية في مختلف قطاعات العمل. وأكد العجمي ان تسريح العمالة الوطنية عبر الاحالة القسرية الى التقاعد ليس حلاً للبطالة، لذلك لابد من اعادة النظر في سياسة التشغيل في مختلف قطاعات العمل بما في ذلك القطاع الخاص، الذي يحتاج الى اصلاحات واسعة تحد من تدفق العمالة الوافدة وتزيد وتوسع من مجالات العمل امام العمالة الوطنية.

حلول ترقيعية

مؤكدا كذلك على ان سياسة الاحالة الى التقاعد التي تتبعها الحكومة ليست حلاً لأزمة البطالة بين العمالة الوطنية، وان مثل هذه الحلول الترقيعية لن تحل ازمة البطالة، وهو ما سبق أن حذر الاتحاد العام لعمال الكويت من نتائجها على المدى الطويل والمدى القصير ايضا، مشيرا الى ان التفريط في الخبرات الوطنية والاستغناء عنها بهذه السهولة في ظل تدني نسبة العمالة الوطنية في سوق العمل مؤشر خطير يعكس عدم جدية الحكومة في الاهتمام بالعمالة الوطنية سواء الجديد منها او القديمة، ومن المؤسف ان ماتدعيه الحكومة من تنمية الموارد البشرية لم نجد له اثراً واقعياً فيما يتبع من سياسات على ارض الواقع.

