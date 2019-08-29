وطن النهار

أعلن البرنامج التربوي (بريق) للتفكير الإيجابي والرفاهية النفسية المتكاملة عن انطلاق دوراته التدريبية للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 2019-2020 الاثنين المقبل بحضور رئيسة المجلس التنفيذي للبرنامج الشيخة انتصار سالم العلي الصباح. وقالت مديرة برنامج «بريق» رقية حسين في تصريح صحافي أمس الأربعاء ان البرنامج الذي ينطلق بالتعاون مع وزارة التربية سوف يبدأ بدورة تدريبية تستمر على مدى أسبوعين مشيرة إلى أن هذا العام يشهد انضمام 13 مدرسة جديدة ليصل عدد المدارس المدرجة في برنامج بريق الى 48 مدرسة تضم 11 ألف طالب وطالبة. وأوضحت أن «بريق» حقق الكثير من الإنجازات خلال الثلاث سنوات الماضية وتم إدراجه في رؤية كويت جديدة كما تم إدرجه في الخطة التنموية لوزارة التربية مثمنة جهود الوزارة وقياداتها، مضيفة أن البرنامج يحتوي على منهج يعتمد على أدبيات علم النفس الإيجابي موضحة أن هناك مجموعة من الكتيبات التي تساعد المعلمين على تدريس منهج بريق في الفصول الدراسية، لافتة إلى أن المدربين الذين ابتعثهم «بريق» إلى جامعة بيركلي بالولايات المتحدة الأميركية قد عادوا بعد اجتياز الدورة التدريبية وسوف ينقلون خبراتهم إلى المعلمين المنضمين حديثا لبرنامج بريق. وأشارت حسين إلى أن جامعة بيركلي أشادت ببرنامج بريق للتفكير الإيجابي والرفاهية النفسية المتكاملة المطبق في المرحلة الثانوية كونه الأول في المنطقة العربية، موضحة ان الدراسات وتقارير المدارس أثبتت نجاح البرنامج في نشر الفكر الإيجابي في المدارس الثانوية، لافتا الى ان هناك مطالبات من الكثير من المدارس لتطبيق البرنامج فيها كما أن هناك معلمين تواصلوا مع البرنامج ولديهم رغبة كبيرة في تطبيقه في الفصول التي يدرسون فيها.

