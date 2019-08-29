وطن النهار

أعلنت جمعية الهلال الاحمر أمس الاربعاء عن توزيع 2000 حقيبة مدرسية ولوازمها اضافة الى الزي المدرسي على ابناء الاسر المحتاجة في الكويت والمسجلين بكشوفات الجمعية.

وقال رئيس مجلس ادارة الجمعية د. هلال الساير في تصريح للصحافيين على هامش عملية توزيع الحقائب ان هذا التوزيع ياتي استشعارا لدور الجمعية تزامنا مع العودة للدراسة للتخفيف عن كاهل الاسر المحتاجة.

واوضح ان كل حقيبة من هذه الحقائب تحتوي على المستلزمات الدراسية الأساسية التي يحتاجها الطالب، مؤكدا انها مستلزمات عالية الجودة.

وأكد حرص الجمعية على مواصلة هذا المشروع سنويا بما يعكس مدى اهتمامها بالطلاب ووقوفها الدائم إلى جانبهم وتقديم المساعدة اللازمة لهم ولأسرهم لتحفيزهم وتشجيعهم على التفوق والإبداع.

وأفاد بان هذا المشروع من المشاريع الرئيسة التي تنفذها الجمعية مطلع كل عام دراسي في سياق سلسلة من البرامج المتعلقة بدعم الطلاب.

