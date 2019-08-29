وطن النهار

أعلن وكيل وزارة التربية د.سعود الحربي، اعتماد التقويم الدراسي للعام 2019/2020، مؤكدا انه تحقيقا لتقريب مواعيد بدء العطلة بين المراحل التعليمية المختلفة، تم في هذا العام اقرار بدء العطلة الصيفية للمرحلة الثانوية لتكون بعد نهاية اعمال امتحانات الثانوية العامة بأسبوع، مشيرا الى انه سيتم تكليف الأعضاء العاملين في امتحانات الدور الثاني ليباشروا الانتهاء من اعمالهم حتى نهاية عملية رصد الدرجات واصدار شهادات الدور الثاني. وأضاف في تصريح صحافي، انه سيتم تجميع طلبة الدور الثاني في لجان مركزية يتم فيه مراعاة الكثافة الطلابية والمواقع الجغرافية لمقار اللجان وذلك بتقليل اعداد لجان سير الامتحانات لتتناسب مع اعداد الطلبة لتصبح ما بين (55 الى 60) لجنة تقريبا بدلا من كونها (155)، لتسهم هذه الخطوة في ترشيد استهلاك الكهرباء حسب طلب وزارة الكهرباء وترشيد النفقات والصرف، لا سيما بعد زيادة مكافأة اعضاء لجان سير الامتحانات ولجان التقدير (المصححين) من قبل ديوان الخدمة المدنية.

