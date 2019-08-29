وطن النهار

عقد وكيل وزارة التربية د. سعود الحربي صباح امس اجتماعا مع توجيه التربية البدنية للبنين والبنات، وقال ان وزارة التربية بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الكويتية تسعى من خلال برامج التربية البدنية الى تحقيق الأهداف المرجوة للتربية والتي تركز على النمو الجسمي والذهني والنفسي للطالب، مؤكدا ان تلك البرامج تعزز القيم الوطنية لدى ابنائنا الطلبة، وتعزز قيم الروح الرياضية والتسامح والسلام واحترام الاخر. وذكر الحربي، ان التربية البدنية والرياضية تعتبر من ضمن المواد الأساسية التي تدرس في مختلف مراحل التعليم، فهي تسهم في مواجهة امراض السمنة والتوتر، وتعمل على تنمية مختلف جوانب شخصية الطفل من الناحية المعرفية والحسية والحركية، مضيفا انها تسهم بجعل الطالب متأقلما اجتماعيا وتحليه بالقيم التربوية والوطنية.

وبين الحربي، اهتمام ودعم وزارة التربية لبرنامج التربية البدنية الذي تشارك فيه اللجنة الأولمبية الكويتية، موضحا ان البرنامج يتضمن ثلاث مراحل : المرحلة الأولى هي التربية الحركية، حيث ترتكز اساسا على تنمية قدرات الطفل البدنية وتهذيب قدرات التناسق لديه عن طريق الحركات الأساسية الطبيعية، والمرحلة الثانية هي التربية الحركية مع ادماج الأنشطة الرياضية التحضيرية، حيث تعتبر هذه المرحلة مهمة في التوجه بالطفل نحو اكتساب المهارات الحركية الأساسية التي تعده لممارسة الرياضات المقننة في المرحلة التي تليها، والمرحلة الثالثة هي التربية الحركية مع بداية الانتقاء والاستكشاف والتكوين الرياضي، فهذه المرحلة تعتمد على اكتساب الطفل الأسس الفنية للرياضات المقننة.

أشار الحربي، ان البرنامج التربوي الرياضي يؤكد على الشراكة المجتمعية بين وزارة التربية واللجنة الأولمبية، لافتا ان البرنامج المذكور سينفذ اثناء حصص التربية البدنية بالدوام المدرسي لمرحلتي رياض الأطفال والابتدائية للبنين والبنات.

