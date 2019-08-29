وطن النهار

شاركت الجمعية الكويتية لحماية البيئة في مؤتمر الأطراف الثامن عشر في اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع النباتات والحيوانات الفطرية المهددة بالانقراض «سايتس» والاجتماع الواحد والسبعين للجنة الدائمة لاتفاقية سايتس والذي عقد في مدينة جنيف خلال الفترة من 16 - 28 من شهر اغسطس الحالي.

وقالت جنان بهزاد امين عام الجمعية ورئيس الوفد المشارك ان المؤتمر عمل على مراجعة التقدم في حفظ الأنواع المدرجة في الملاحق والنظر في مقترحات تعديل قوائم الأنواع المهددة بالانقراض والتوصيات بتدابير لتحسين فعالية الاتفاقية، مؤكدة ان «حماية البيئة الكويتية» شاركت في اجتماعات المؤتمر التي ساهمت في تجديد العلاقات البيئية ومناقشة المشاكل والقضايا وقصص النجاح والاستفادة من الخبرات الدولية المشمولة في مجالات تخصص الاتفاقية، مشيدة بحرص الهيئة العامة للبيئة على اشراك المجتمع المدني ضمن وفد الكويت المشارك في المؤتمر.

وأوضحت بهزاد ان اتفاقية سايتس هي (اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية) وهي اتفاقية دولية بين الحكومات هدفها ضمان بقاء الكائنات الحية من الاستنزاف، مبينة ان «الاتفاقية صممت لتجمع الجهود الدولية لحماية بعض الحيوانات والنباتات البرية التي تعبر الحدود بين البلدان وتصل اليوم درجات الحماية المتفاوته لاكثر من 35000 نوع من الاستغلال المفرط سواء تم تداولها كعيينات حية او معاطف فراء او اعشاب مجففة». مضيفة: «على الرغم من ان اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض ملزمة للاطراف فانها لا تحل محل القوانين الوطنية ولذلك وفي اطار اهتمام الكويت بمثل هذا الاتفاقية ولضمان افضل لتطبيقها، تبنى قانون حماية البيئة 42 لسنة 2014 المادة رقم 101 والتي تنص على ان «يحظر الاتجار في الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض او بأي جزء منها او منتجاتها الواردة في اتفاقية سايتس والاتفاقيات الدولية الأخرى السارية وبجوز بقرار من المدير العام بالتعاون مع الجهات المختصة اضافة بعض الأنواع الأخرى، ويستثنى من ذلك الحالات التي يرخص لها من الجهات المختصة بعد موافقة الهيئة للأغراض العلمية او العلاجية او لحدائق الحيوان او المعارض».

