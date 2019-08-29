وطن النهار

التقى وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام في مبنى وزارة الداخلية صباح امس، مسؤولي وممثلي مجالس العزاء (الحسينيات) بحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام الفريق الشيخ فيصل النواف ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور والعمليات بالإنابة اللواء عبد العزيز الهاجري وعدد من القيادات الأمنية المعنية.

وفي بداية اللقاء رحب النهام بالحضور ونقل تحيات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، مؤكداً أن تعليمات وتوجيهات الوزير تقضي بتسهيل جميع الإجراءات المتعلقة بتأمين مجالس العزاء وروادها.

ثم استمع إلى ملاحظات واقتراحات الحضور وتم طرح العديد من الأسئلة والاستفسارات وتم الرد عليها بكل شفافية ووضوح، موجهاً القيادات الأمنية بأخذ ما يتواكب منها مع الخطة الأمنية وبما يسهم في تأمين جميع الحسينيات دون تقصير. وأشاد النهام بتعاونهم خلال العام الماضي بما ساهم في نجاح التأمين دون أن يعكر صفوها أي شيء، متمنياً من الجميع المزيد من التعاون المستمر والبناء الذي يخدم الصالح العام.

وجدد وكيل وزارة الداخلية الدعوة لمرتادي مجالس العزاء إلى ضرورة الالتزام بالقانون وتعليمات رجال الأمن خارج المجالس وفي محيط المناطق الواقعة فيها، كما دعا الحضور إلى الالتزام بالتعليمات والإجراءات الأمنية الموضوعة لهذا الشأن.

وفي ختام الاجتماع أشاد مسؤولو وممثلو مجالس العزاء بجهود وزارة الداخلية، معربين عن شكرهم وتقديرهم لوزارة الداخلية وللقيادات الأمنية على ما يبذلونه من جهود تصب في الصالح العام وتحفظ أمن وأمان الوطن.

