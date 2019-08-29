وطن النهار

ذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني ان الاجهزة الامنية المختصة تمكنت من القاء القبض على وافد مصري الجنسية قام بتوجيه ثلاث طعنات لقريب له في منطقة حولي. وفي التفاصيل ان بلاغا ورد الى غرفة عمليات الوزارة يفيد بوجود مشاجرة وطعن بآلة حادة في منطقة حولي وعلى الفور انتقل رجال الامن الى مكان الواقعة وقد وجدوا وافدا مصريا وقد سددت له 3 طعنات. وقد وضحت الادارة انه وبعد تكثيف التحريات وردت معلومات من احد المصادر السرية تفيد بقيام المتهم بحجز تذكرة طيران وعلى الفور تم التنسيق مع قطاع امن المنافذ ووضع امر منع سفر على المتهم حيث تم القبض عليه في مطار الكويت الدولي اثناء محاولته الهرب الى خارج البلاد.