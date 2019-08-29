وطن النهار

في ضبطية غريبة من نوعها ضبط رجال جمرك النويصيب عددا من الحيوانات وطائر البجعة في سيارة مسافر سعودي الجنسية قادما من المملكة العربية السعودية. وفي التفاصيل كما افاد مراقب جمرك منفذ النويصيب بلال الخميس ان مفتشاً جمركياً أوقف سيارة بوكس قادمة من المملكة العربية السعودية يقودها مسافر سعودي الجنسية للاشتباه وإذ به يكتشف وضع 20 قرداً داخل علب وطائر البجعة. واكد الخميس ان جلب الحيوانات أو اصطحابها بمختلف اشكالها يستلزم إجراءات محدودة ويتم التشاور مع الجهات المعنية بهذا الخصوص.

وعلى الفور تواصل مراقب جمرك النويصب بلال الخميس، مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وتحديداً قطاع الثروة الحيوانية لتسليم المضبوطات لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وذلك بعد إعداد محضر رسمي جمركي بالضبط. وفي الختام ثمن الخميس جهود رجال جمرك النويصيب محذراً كل من تسول له نفسه تهريب المواد المحظورة والممنوعة.

