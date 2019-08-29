وطن النهار

قضت محكمة الجنايات ببراءة مواطن وصديقته الأجنبية من حيازة الحشيش والمؤثرات العقلية بقصد التعاطي وسلاح «كلاشنكوف» وطلقات نارية دون ان يرخص لهما بعد ضبطهما داخل شقة في منطقة الشعب البحري. وتتلخص تفاصيل القضية فيما اكد به ضابط الواقعة ان تحرياته السرية دلت على حيازة المتهم الاول لمواد مخدرة ومؤثرة عقليا بقصد الاتجار والتعاطي على اثرها استصدر اذنا من النيابة العامة وتوجه الى مسكن المتهم الواقع في منطقة الشعب وهناك تم ضبطه وبرفقته صديقته الاجنبية وانه بتفتيش المسكن عثر في غرفة نوم المتهم على قطعة داكنة اللون مشتبه بها فوق الكوميدنا وسيجارة ملفوفه مشتبه بها وعدد 2 كيس نايلون شفاف بداخلهم مادة بيضاء مشتبه بها وعلبة ورق لف، كما عثر اسفل سريره على حقيبة بيجية اللون مدون عليها كلمة «السنيدي» وبداخلها سلاح ناري نوع «رشاش» وبجانبه مخزنان احدهما يحتوي على 4 طلقات، وبمواجهة المتهم بالمضبوطات اقر بصلته بها بقصد التعاطي وقد تحصل عليها من صديقته الاجنبية التي كانت برفقته. وحضرت المحامية انعام حيدر عن المتهم وصديقته ودفعت من خلو المحضر من ذكر ثمة اشارة لمراقبة المتهم ذلك ان اغفال تلك البيانات هو مما لا يقدح البتة في جدية هذه التحريات.

