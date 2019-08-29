آراء

على الرغم من حالة الاحتقان التي تعيشها المنطقة الا ان السلام يبقى بوابة الاستقرار لجميع دول المنطقة والذي على مايبدو اصبح بعيد المنال على واقع تنافس الدول الاقليمية ولاسيما غير العربية والمتمثلة في ايران وتركيا واسرائيل في فرض قوتها وهيمنتها في المنطقة والذي اصبح كذلك مزاجا لشعوب تلك الدول وليس فقط خيارات حكومية. وهذا ما يفسر الطلعات الجوية الاسرائيلية الاخيرة في قصف دمشق بالصواريخ وضاحية بيروت بـ «الدرون» بل ان حرب التصريحات على تلك الضربات تؤكد تلك الحقيقة، فإسرائيل أعلنت أنها استهدفت مواقع ايرانية في سورية وطائرتي استطلاع في بيروت في حين الجيش السوري اكد أ?ه استطاع اسقاط معظم الصواريخ لتأتي طهران وتنفي تعرض مواقعها لغارات وعلى الرغم من ذلك النفي الا انها توعدت اسرائيل وأميركا بالرد السريع. فاذا هي نفت تعرضها للقصف فما سبب ذلك التوعد السريع. !!! اسرئيل في الشهر القادم على موعد مع الانتخابات وعلى ما يبدو ان اميركا الحليف الأبدي أطلقت تصريحات مؤخرا أحرجت فيها اسرائيل فتفجير مواقع الحشد الشعبي في العراق اتهمت فيه اميركا التي سرعان ما نفى مصدر غير معروف فيها بأن ذلك من اعمال اسرائيل كما ترددت تصريحات الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاخيرة حول رغبته في الوصول الى حل مع الايرانيين، وحديث ماكرون الرئيس الفرنسي عن اجتماع خلال أسابيع ما بين روحاني وترامب يزعج الاسرائيليين ويضيق فرص نتانياهو في اعادة الانتخاب. بل الحقيقة انه حتى المعارضة الاسرائيلية بدأت تنتقد تلك الضربات التي اطلقتها حكومة نتانياهو والتي رأت فيها بأنها جاءت للتكسب الانتخابي وقد تصدر المشهد وزيرا الدفاع السابقان أفيغدور ليبرمان وموشيه يعلون اللذان رأيا فيها انها ضربات للهروب من جرائم جنائية تمثلت في قضايا فساد كبرى. كما ان الانتقاد صب في أسلوب التعاطي مع الأزمة والخروج عن النمط التقليدي في توجيه ضربات دون الاعلان عنها ما يسهم في رفع المسؤولية وتعزيز الامن الاسرائيلي. بتلك الفوضي في لعبة التحالفات والتي أصبحت اشبه بلعب الاطفال سريعة الدوران ستضيف المزيد من الاضطراب لهذه المنطقة التي لا يزال يراهن عليها العالم في امدادات الطاقة ولهذا يبقى طريق السلام والاعتماد على الذات وتقديم نموذج من الاعتدال والعقلانية بدلا من الاعتماد على تحالفات بالية ستشكل بداية حقيقية لحل مشاكل هذه المنطقة.

