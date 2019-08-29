آراء

حاولت عبر السنوات القليلة الماضية فهم أسس وتركيبة ومنهجية عقلية بعض المسؤولين والكتاب والاعلاميين في بعض بلدان الخليج العربي، وذلك من خلال محاولة فهم تصريحاتهم وكتاباتهم ورسائلهم التي يرسلونها عبر شبكات التواصل الاجتماعي. ولأنَّ عقلية الانسان محكومة. بمبادئ من مثل العدالة والمساواة والحرية وبقيم من مثل الموضوعية العلمية في النظر للأمور والتعاضد الانساني في النظر لرزايا ومآسي الآخرين والالتزام بثوابت تهمُّ الأمة، فقد حرصت على أن أفتًّش عن نوع المبادئ والقيم التي تضبط تصريحات وكتابات ورسائل ذلك النّفر من مسؤولي ومثقفًّي الخليج العربي. لقد تبيًّن لي أن المبادئ والقيم التي تحكم عقلية هؤلاء غير انسانية، وغير أخلاقية، وغير موضوعية، ولاتحترم ثوابت هذه الأمة. وبالتالي فان مايقود عقلية هؤلاء لاصلة له بالمبادئ والقيم، وانما هو خليط من ممارسة النفعية الوصولية الزبونية المادية والانتهازية السياسيــــــة الاجتماعية في عبثية التسلًّق والظهور الاعلامي المؤقت الرخيص أو التفاخر بالاستقلالية الذاتية الرافضة للالتزام بمصالح وحقوق غيرها.

لنأخذ مثال الموضوع الفلسطيني. مأساة الغياب التام لأي مبادئ أو قيم قومية أوتضامنية، أو انسانية أو أخلاقية تظهر في أقوال وكتابات وتصرفات لأفراد من تلك الجماعة، أشار الى بعضها الكاتب الاماراتي العروبي المرحوم حبيب الصايغ في مقال نشرته جريدة الخليج الاماراتية منذ بضعة أيام.

لقد أشار بالاسم الى العديد من الاعلاميين الخليجيين الذين زاروا الكيان الصهيوني بترتيب ومباركة من قبل السلطات الصهيونية في تل أبيب، والى الاعلاميين الذين قبلوا اجراء مقابلات مع القنوات التلفزيونية الصهيونية واعلان بعضهم بأن لا مشكلة سياسية لنا مع الكيان الصهيوني الاستيطاني. وفي كل يوم تتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي عبارات الاعجاب بجيش الاحتلال الصهيوني، وكلمات التغزٌّل والحب لذلك الكيان وصرخات الكراهية والاحتقار السًّمج للشعب العربي الفلسطيني.

القائمة طويلة وعبقرية التفنُّن في انتقاء الكلمات البذيئة بحقّ الاخوة الفلسطينين لا حدود لها.

نحن اذن أمام عقلية لاتلتزم بمبدأ العدالة عندما تقبل بأن يأتي برابرة أغراب ويحتلوا أرضاً سكنها أناس عبر آلاف السنين، ويخرجوا أولئك البشر، قسراً وعنوة، الى المنافي والملاجئ، ويبقوا الذين لم يتركوا أرضهم في سجن كبير يمارس فيه القمع والاذلال والتجويع، ويعتمدوا في كل ذلك على قوة استعمارية أميركية تسخًّر كل امكانياتها المالية والسياسية والعسكرية لتجويع واذلال وقهر الملايين من الفلسطينيين. نحن امام عقلية لاتلتزم حتى بقيمة الأخوة الانسانية والوقوف مع المظلوم في وجه الظالم.

نحن أمام عقلية لاتحكمها حتى التزامات العروبة التضامنية ولا حتى الرفض السّاكت غير المعلن لاحتلال جزء من الوطن العربي الكبير. نعم، هذه مجموعة صغيرة جداً سينبذها المجتمع ان عاجلاً أو آجلاً، وسيرفض أن تنتقل عدوى عقليتها المريضة اليه. لكن الطامة الكبرى في أن يقرأ الانسان مقابلة مع كاتب أميركي متخصًّص في الشأن العربي الصهيوني، المؤلف نورمان فنكلستاين، بشأن مايسًّمى بـ «بصفقة القرن» يوجًّه السائل الى المؤلف السؤال التالي: ترى من يستفيد من هذا المشروع المليئ بألف علّة سياسية وفضائح مبدئية أخلاقية ظالمة؟ أهي أميركا أم «اسرائيل»؟ يصفعك الجواب من شخص كتب عن الموضوع كثيراً من المقاولات والكتب، وبالتالي بالغ الاطّلاع لا أميركا ولا «اسرائيل»، بل انها جهة عربية.

لايهمنا ان كانت الاجابة صحيحة أم خطأ، فكونها تذكر بهذه الصورة المباشرة المفجعة يجعلنا نشعر بأننا ماعدنا هنا أمام عقلية أفراد. اننا امام عقلية سياسية لاتحكمها مبادئ ولاقيم ولا التزامات قومية، ان صحًّ ماقاله المؤلف.

لقد كتبت من قبل وتحدثًّت عن الظاهرة الخليجية في تعاملها مع امتدادها العربي بخفًّة وسوء تقدير. لكن، شيئاً فشيئاً، يتًّسع الفتق لنجد أنفسنا أمام فوضى عقلية سياسية بامتياز.

لنأخذ، كمثال ثانٍ، تعامل بعض المثقفين الخليجيين مع موضوع محاولات العودة لتجزئة القطر اليمني الى دولتين أو أكثر.

لقد قرأنا كتابات واستمعنا الى أحاديث ترى أن تاريخ اليمن الحديث وتكويناته القبلية والمذهبية تجعل من محاولات الانفصال والتجزئة أمراً معقولاً من أجل استقرار اليمن في المستقبل. لايمكن للانسان أن يرى في تلك الكتابات والأحاديث فقط عرضاً لوجهات نظر.

مرة أخرى، نحن أمام نفس العقلية التي تتعامل مع مأساة عربية في اليمن بعقلية ترفض أن يحكمها مبدأ ضرورة الوحدة العربية في وجه الأطماع والمخاطر الهائلة التي تتعرًّض لها الأمة العربية في الجحيم الذي يعيشه حالياً الوطن العربي كلًّه.

وبدلاً من تقديم المقترحات لتغيير مسار النمط السياسي الاستبدادي اليمني السابق، والذي قاد الى رغبة البعض في الانفصال، ينصًّب هذا البعض نفسه داعياً لمسار تجزيئي سيقود الى ضعف وتشرذم واستباحة اليمن في المستقبل، ليضاف اليمن الى ما حلَّ بالسودان وفلسطين والى مايراد أن يحلَّ بسورية والعراق وليبيا، وبعده ما سيحلَّ بالأخرين النائمين حالياً في الخدر والكذب على النُّفس.

مرة أخرى تطلًّ العقلية الجديدة برأسها بعد أن تخلًّت عن المبادئ والقيم والآمال القومية.

كتبت هذا المقال، وأنا مدرك لحساسيته لدى البعض، بروح المحب لوطنه، المشفق على أمته، العاتب على ذلك النّفر، ومنهم الأصدقاء والمعارف،لانخراطهم في أقوال وأفعال لا تقرًّها أخوًّة ولاتقبلها مبادئ وقيم.

