آراء

قبل أيام قليلة نشرت احدى الصحف خبرا مفاده أن الحكومة تطلب من المواطنين تقديم اقتراحات لتنفيذها، كما أفاد الخبر أن الحكومة قامت بتشكيل فريق مشترك بين عدد من الجهات الحكومية والمبادرين لتلقي هذه المبادرات والأفكار الداعمة لخطط التنمية.

والحقيقة أن الخبر يسر من يقرأه للوهلة الأولى ويبين أن باب الحكومة مفتوح لتلقي اقتراحات ومبادرات المواطنين، وهذا ما جعلني أن اكتب دون مجاملة لأن مستقبل الكويت يعنيني كمواطن وسأوجه حديثي ورسالتي اليوم لسمو رئيس مجلس الوزراء فقط.

سمو الرئيس: لا أشك للحظة بصدق نواياكم الرامية للاصلاح والمضي قدما في خطة التنمية، ولكني اعتقد أن المحيطين بسموك لا يوصلون لك الصورة الحقيقية والواقع المؤلم جدا، فهناك أسئلة كثيرة جدا تتبادر للذهن بمجرد قراءة الخبر وتلك الأسئلة كالتالي:

1- من هو الفريق الحكومي الذي تم اختياره، وهل تم اختيارهم بنفس الطريقة التي يتم بها اختيار القياديين والوزراء؟

2- من هم المبادرون الذين تم اختيارهم والى أي حزب ينتمون؟

3- بما أن الخبر قد أشار الى وزارة الشباب، فكيف يستحدث اختيار وكيل لوزارة الشباب والحكومة لديها مدير لهيئة الشباب وآخر لهيئة الرياضة، فهل حكومتنا الرشيدة تدعو الى تشابك الاختصاصات عندما يتم وضع الهياكل؟

سمو الرئيس: هل تعلم ان لديك وزيراً أغلق بابه ولم يقابل الجمعيات والنقابات والروابط منذ عام ونصف، وعندما ضغط عليه احد الأحزاب قابل جمعية واحدة فقط؟

وهل تعلم يا سمو الرئيس أن هذا الوزير يصرح لأعضاء مجلس الأمة الكرام بأنه لا يؤمن بالمجتمع المدني ولا بالنقابات والجمعيات والروابط الذين يتم اختيارهم بكل ديموقراطية في مؤسساتهم.

فكيف يمكن ان تقنع الحكومة الشعب بالتوجه الى الادارة بالمشاركة والفريق الحكومي فيه مثل هذا الوزير الذي لا يؤمن بالرأي الآخر ومبدأه انا العظيم فعظموني.

هل تعلم سموك بأن لديك وزيرة كل يوم تخرج لنا بتصريح عجيب غريب يجعلنا نبكي على الكويت دما، فتارة تذهب الى مؤتمر خارجي وتصرح بكل فخر بأن الحكومة استطاعت القضاء على الفقر في الكويت، وفي مؤتمر آخر تصرح للصحف المحلية بأنها ذاهبة لاستعراض التجربة الكويتية الناجحة بالتوظيف، رغم ان القاصي والداني يعلم تماما ان الكويت مقبلة على أزمة توظيف كبيرة بعد 5 سنوات؟

هل تعلم سموك أن لديك وزيرا آخر اتخذ قرارات تدوير المديرين في كل الوزارة دون علم وكيل الوزارة وأن هناك قطباً حزبياً كبيراً كان يزوره بانتظام في الأسبوع الذي سبق اتخاذه لقرارات التدوير التي ظلمت الكثير من المديرين فقط لأنهم لا ينتمون لحزب، وبالكويتي (ما عندهم ظهر يسندهم رغم كفاءتهم العالية بشهادة الجميع)؟

هل تعلم سموك بالقرارات التي اتخذها نفس الوزير في جهة أخرى تابعة بكل مركزية ودون الرجوع لمدير هذه الجهة؟

هل تعلم سموك بالمبالغ التي تدفعها الحكومة للاستشارات بكل الوزارات والهيئات بالدولة؟ والسؤال أين هذه الاستشارات وما الذي تم تنفيذه منها، وكم كلفت الدولة من أموال، والجميع يعرف تماما أن معظم هذه الاستشارات تذهب للأدراج ارضاء لهذا أو ذاك تطبيقا لمبدأ هذا ولدنا يستاهل؟

الحكومة تطلب من المواطنين تقديم اقتراحات ومبادرات رغم أن 95% من العاملين دون سن الخمسين عليهم مديونيات، فمتى ستفكر الحكومة باسقاط ديون المواطنين الذين أنهكهم ارتفاع التضخم بالسنوات الماضية وارتفاع المواد الاستهلاكية والغذائية؟

كيف تريد الحكومة من الشعب أن يثق بها والقانون لا يطبق الا على من لا سند له؟

أيعقل ان يتعرض الطبيب والضابط والمدرس للاعتداء بشكل متكرر دون رادع، فأين هيبة القانون؟

هل تعلم سموك أن العلاج بالخارج مسموح لمن لديهم واسطة سواء كان نائباً او حزباً أو شخصية مرموقة؟

وهل تعلم أن الكثير من طلبتنا قدموا الاختبارات خلال شهر رمضان الماضي دون مكيفات هواء؟

هل تعلم سموك أن كلية الدراسات التكنولوجية التي كنا نتفاخر بها ويشيد الجميع بخريجيها قد تم الغاء 40% من المواد العملية من الورش والمختبرات والرسم الهندسي والتدريب الميداني وان الخطة الجديدة طبقت بالفعل وألغيت المهنية والحرفية بجرة قلم ودون دراسة لسوق العمل؟

هل قرأت سموك تصريح وزارة الأشغال باصلاح جميع الشوارع المتضررة قبل نهاية العام؟ ماذا لو جاءتنا أمطار بنفس كمية العام الماضي فهل سنعود لنقطة الصفر؟ وما هي الخطة البديلة لهذه الوزارة؟ والى الان نسمع تصريحات بان الوزارة تخطط متى ستنفذ بعد ما يطيح الفاس بالرأس وتغرق الديرة مرة ثانية.

ان المبادرات يمكن ان تكون عنصرا مساعدا وداعما لخطة التنمية في حال وجود جو صحي ديموقراطي يتقبل الرأي والرأي الآخر وحكومة شفافة توضح للمواطنين خطة التنمية وخطواتها ونسبة تحقيق كل مشروع وأهدافه، لكن للأسف المواطنين مغيبون.

شخصيا وجهت لسموك وللسادة الوزراء مقالات عديدة واقتراحات كثيرة لم تجد اهتماما الا من رئيس ديوان المحاسبة السيد عادل الصرعاوي.

سمو الرئيس: من الذي يخطط لهذا البلد؟ وما خطتكم بالأساس؟ فخطة التنمية تعني أن هناك خطة استراتيجية تنقلنا من الوضع الحالي الى الوضع الذي تريده الحكومة بالمستقبل، فهل تمت دراسة الوضع الحالي للبلد بكل مصداقية؟ وهل حددت الحكومة أهدافها بعيدة الأجل بكل وضوح؟ وهل تم رسم ووضع الخطط الكفيلة بالوصول الى هذه الأهداف المنشودة؟ وهل تم اختيار وتخصيص الموارد المتاحة لتنفيذ هذه الخطط؟

لا يمكن الاستفادة من مقترحات المواطنين دون تخطيط مسبق، فالتخطيط هو أهم عناصر تنفيذ أي خطة للدولة فهو مهم لوضوح الرؤية وتحديد الأهداف ولضمان الاستخدام الأمثل للموارد والامكانات وتحقيق التكامل وتحديد الأولويات بما يتفق مع الاحتياجات الفعلية وللسيطرة أيضا على مشاكل التنفيذ ولتخفيض المخاطر التي من الممكن أن تطرأ بالمستقبل.

سمو الرئيس: لا يمكن تنفيذ خطة التنمية ولا يمكن في الوقت الحالي أن تحقق الحكومة انجازات واقعية لثلاثة اسباب.. الأول هو غياب التخطيط، والثاني طريقة اختيار القياديين وضعف امكانات الكثير منهم والثالث هوالفساد المالي والاداري.

سمو الرئيس: ان التخطيط هو أساس التنظيم في الهياكل والنظم واللوائح التي توضع لتحقيق الأهداف النابعة من التخطيط، والتخطيط هو أساس التوجيه، والتوجيه أساس القيادة، والقيادة هي تحريك الفريق نحو الأهداف، والتخطيط أيضا هو أساس الرقابة، وحيث أن الرقابة هي التأكد من المعايير المحددة بالأهداف التي تم تحقيقها فعليا فان التخطيط هو الأساس لتحقيق خطة التنمية.

سمو الرئيس: افتح بابك للمواطنين دون واسطة أو نائب أو وجيه واستمع لمقترحات المواطنين المتخصصين بنفسك، اجعل المواطنين ينقلون لسموك الواقع الذي يعيشه المواطن الكويتي وسأكون أول المبادرين بتقديم اقتراحات لسموك.

واقتراحي اليوم تشكيل فريق وطني مكون من 7 أشخاص لتلقي اقتراحات المواطنين، شريطة ألا ينتموا لأي حزب وقبيلتهم هي الكويت ومصلحتهم الأولى هي مستقبل الكويت ومستقبل أجيالها. فريق يؤمن بالرأي والرأي الآخر ولا يحتاج المواطن لواسطة من نائب أو حزب حتى يلتقي بهم.

سمو الرئيس: في الحكومة وزراء وقياديون نفتخر بهم ونعلم أنهم يعملون بكل اخلاص ونثق بهم وبصدق نواياهم، وفي الحكومة أيضا وزراء وقياديون لا يمكن أن تتحقق خطة التنمية بوجودهم لضعف امكاناتهم ولعدم ايمانهم بالنهج الذي تؤمن به سموك، لذلك أتمنى اقالتهم فورا فالكويت تزخر بالكفاءات التي ستكون خير عون لسموك وسوف يتمكنون من تحقيق ما يتطلع اليه المواطن والحكومة وأبداً بالقضاء على الفساد فلا تنمية مع فساد.

