آراء

حبُّ العمل الوظيفي، متمكن في نفوسنا نحن العرب بدرجات متفاوتة، وكأنه ارث ثقيل ورثناه من عصر الانحطاط والدعة والكسل.. وتحكّم السلاطين العثمانيين.. والمماليك.. بنا.. وبئس هذا الارث؛ انه ارث زرعه المستعمرون والمستبدون.. في نفوس من سبقونا.. واستمر فينا.. لنظل قوة استهلاكية، لاقوة انتاجية، ونتمسك بالوجاهة الاسمية (الوظيفية) على حساب الوجاهة الفعلية (العمل).

لقد قلَّل المستعمر البغيض ابان حكمه الجائر لنا من قيمة العمل الزراعي ودور الفلاحين في الحياة.. وصوّرهم بالجهلة والمتأخرين عبر أجهزته الاعلامية، لأنه يدرك تماماً أن المجتمع الذي يعمل أفراده بأيديهم وعقولهم متعاونين، مجتمع يصعب استغلال خيراته وجعله سوقا رائجا لمنتجات عدوه ومصنوعاته..

معظمنا يفضل الوظيفة الحكومية ويفضلها على العمل الخاص.. وحسبي انه سيندم آجلا أم عاجلا، اننا نستعذب الألم، بالعمل لدى الغير.. أجراء لاملّاك..مرؤوسين لا رؤساء.

نجتر فقرنا وعوزنا، على أمل هو أشبه بسراب؛ ويقيني بأن من يقدر على العمل الحر - ويرضى بأسر العمل الوظيفي مخطئ ونادم.. بعد حين.

ان بقاء الرجل في الوظيفة الحكومية طيلة عمره، وجعله ايّاها رأسماله كله في الحياة؛ رغم أنه قادر على التنحي عنها والعمل حرا وبخاصة التجارة والزراعة والصناعة - لدليل عجز وجهل كما يؤكد الكاتب المصري الفطن والواعي في القرن التاسع عشر: محمد ابراهيم المويلحي في كتابة الشهير «حديث عيسى بن هشام»..

اذ يقول: نقسّم الرغبة في خدمة الحكومة الى أربعة اقسام:

القسم الأول: الرغبة في الوظيفة للمال، أعني لسد العوز وكفاف العيش وصاحب هذا القسم يكون في حال المضطر الذي حكم عليه الدهر باحتمال الهوان لضرورة الرزق، فهو مثلي يغبط حال كل صانع وتاجر وزارع، ويتمنى على الدوام أن يخرج من خدمة الحكومة الى صف أهل الصناعات الحرة.

والقسم الثاني: الرغبة فيها للجاه، أعني عزّة المنصب، ونفوذ الكلمة، ومضاء الحكم وهو ميدان بعيد الشأو واسع الأطراف، ليس لشوطه نهاية، ولا لحدوده غاية، ولابد فيه للجواد من كبوة وللسيف من نبوة، وطالما كان اعتلاء المناصب، وارتقاء المراتب، داعية للرزايا والمصائب، ومجلبة للبلايا والنوائب.

ولو سلّمنا أن صاحب المنصب سلم من المعاطب، ونجا من الخطوب، فهو لا يزال طول حياته في هم ونصب كلما ارتقى في المنصب درجة، وجد فوقها درجة أخرى؛يحسد من يليها ويحقد على من يعتليها..

والقسم الثالث: الرغبة في المنصب لشغل النفس دون سواه دفعا للسأم والملل وتضييعا لأوقات الحياة وساعات العمل في الاشتغال بحاجات الناس.. وهيهات أن يبلغ المسكين - غرضه يوماً، لأن من ضاقت عليه نفسه كان العالم عليه أضيق، ومن ثقلت عليه أخلاقه فالخليقة عليه أثقل.

والقسم الرابع: الرغبة في خدمة الحكومة، لخدمة الوطن ونفع الأمة وهذا مطللب عقيم النتيجة أيضاً، لأنه لا يتفق لنا الجمع بين المحافظة على البقاء في المنصب وبين الاستقلال في الرأي الذي تقتضيه مصلحة الوطن.

ولا تنس فوق هذا كله ما يعقب الولاية من مرارة العزل، خصوصاً في بلد ينسبون فيه الى صاحب المنصب كل فضيلة، وينزعونها عنه اذا سقط منه، فالرجال عندنا بالمناصب والصحيح أن المناصب بالرجال، فمن ذا الذي يقبل الدخول في خدمة الحكومة الا من أضله الله على علم؟ لذلك فاني عاهدت نفسي أن أتخير لأولادي في تعلّمهم صناعة يتعيّشون بها أحرارا، وتكون معهم أينما حلّوا وساروا، ولا يسلبها منهم تقلب السياسة، وتغيّر الحوادث، ولا يؤثّر فيهم غضب زيد أو رضى عمرو».

انتهى كلام الأديب المصري محمد المويلحي. المولود في القاهرة عام 1858 ومات فيها عام 1930.

فهل ستأخذ به عزيزي القارئ؟

لا أظن.. فمعظمنا يعشق الوظيفة، وأنا منهم.

