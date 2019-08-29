الاخيرة

أطلقت دراسة علمية حديثة تحذيرها مما قالت انه «نشاط يومي» نقوم به يمكن أن يتسبب في وفاة أي شخص.

في التفاصيل، نشرت مجلة «ذا بي ام جى» الطبية المتخصصة، دراسة أكدت نتائجها أن الجلوس لأكثر من 9 ساعات أو 9 ساعات ونصف الساعة في اليوم الواحد، يمكن أن يكون سببا في وفاة الانسان.

وأشارت الدراسة الى النشاط البدني بصحة عامة حتى المشي أو الحركة الخفيفة يمكن أن تقلل خطر الوفاة.

كذلك حذرت الدراسة من هذه العادة خصوصا لفئة الناس من منتصف العمر، أي في عمر الثلاثينات والأربعينات لأن هؤلاء بسبب الدراسة أكثر عرضة لخطر الوفاة المبكرة.

كما أن الدراسة اعتمدت في أبحاثها على تحليل شريحة واسعة من البيانات، وفيها أن التمارين مهما كانت خفيفة وان اقتصرت على المشي فهي قادرة على احداث فارق في خفض مخاطر الوفاة المبكرة.

أيضا أشارت الى أن الحد الأدنى لأي انسان يحتاج الى 150 دقيقة من التمارين الخفيفة أسبوعيا كالمشي، ويحتاج أيضا نحو 75 دقيقة أسبوعيا من التمارين متوسطة الشدة، الا أنها أشارت الى أن ساعات النوم ليست محسوبة من التسع ساعات ونصف الساعة المذكورة أعلاه.

