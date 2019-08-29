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أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام في مصر، أمس، قرارا بحظر ظهور الاعلامية، ريهام سعيد، على أي وسيلة اعلامية مرئية أو مسموعة لمدة عام.

ويأتي القرار الرسمي بعد حالة من الجدل اثر حديث الاعلامية ريهام سعيد عن أصحاب الوزن الزائد في برنامجها، ووصفها اياهم بأنهم «عبء على الدولة وعائلاتهم»، ما دفع قناة الحياة لوقف برنامج «صبايا الخير»، الذي تقدمه.

وانتشر على مواقع التواصل مقطع مصور من برنامجها التلفزيوني، ظهرت فيه ريهام وهي تقول ان «الناس التخينة (البدينة) ميتة، وعبء على أهلها وعلى الدولة، وبيشوهوا المنظر».

وأضافت «منظرك بيكون مش حلو وانتي بالعباية أو الجلابية ومش قادرة تمشي، بتفقدي جزء من أنوثتك». كما قالت ان «المرأة البدينة» لن تجد من يتزوجها الا اذا كان «بدينا» مثلها، على حد قولها. ووصف الكثيرون تصريحات مقدمة البرامج والممثلة أيضا بالعنصرية، واتهمها البعض باحتقار طبقة معينة من المجتمع ممن تمنعهم أوضاعهم المادية المتدهورة من توفير ثمن للعلاج حيث يمكن أن تكون السمنة مرضا في كثير من الأحيان أو ممارسة الرياضة، كما طالب البعض بمحاكمتها بتهمة التنمر. وفي فيديو انتشر تداوله بكثافة ردت الفنانة انجي وجدان على ريهام، موجهة لها نقدا لاذعا، بلغ ذروته برد الفنانة زينة على تويتر قائلة ان ريهام هي من تشكل عبئا على الدولة «بتقل دمها، وكذبها، وادعائها المرض». ولم تتوقف الانتقادات التي طالتها على الداخل المصري، بل وصلت الى الفنانين والاعلاميين العرب.

