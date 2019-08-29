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بعد دخول مهرجان الهجن في نسخته الأولى موسوعة غينيس للأرقام القياسية حققت السعودية انجازا جديدا تمثل في تسجيل المهرجان بدورته الجديدة أكبر مجسم لرياضة الهجن في العالم.

وأسدل الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس الاتحاد السعودي للهجن، الستار عن أكبر مجسم للهجن في العالم، بحضور مندوب موسوعة «غينيس» العالمية للأرقام القياسية قلين بولارد، وذلك في قرية الهجن في حديقة الملك فيصل في الطائف.

ويقف مجسم الهجن في قرية الهجن في مهرجان ولي العهد للهجن على قاعدة فولاذية ضد التآكل. يبلغ عرض المجسم 10 أمتار، وارتفاعه 4.65 أمتار، وهو مزوّد بــ 51.200 ألف مصدر اضاءة وبأشكال هندسية، جعلت منه معلما بارزا ورمزا حضاريا يعزز تواجد اسم السعودية في موسوعة «غينيس» للأرقام.

يأتي هذا الانجاز لمهرجان ولي العهد للهجن، ليضاف الى الانجاز الذي حققه المهرجان في نسخته الأولى بعدما دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية، واعتبر أكبر مهرجان لرياضة الهجن في العالم، بتسجيل أكبر عدد مطايا مشاركة في سباقات الهجن بعدد 11.186، تنافست في 787 شوطا، حسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية «واس».

ويواصل مهرجان ولي العهد للهجن تسجيله للأرقام القياسية، بالتزامن مع اقامة منافساته، التي تعد الأقوى والأضخم من نوعها في المنطقة، والتي خصص لها جوائز بلغت 53 مليون ريال، وسط مشاركة واسعة وغير مسبوقة من السعودية ودول الخليج والدول العربية.

