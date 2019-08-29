الاخيرة

اختفت جملة «انه مجاني وسيبقى كذلك دائما» من موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، التي كانت تظهر أمام كل مستخدم جديد يدخل اليه عبر متصفح الانترنت خلال السنوات الماضية.

وحذف العملاق الأزرق الكلمة بشكل مفاجئ في أغسطس الحالي، لكن جملة «الطمأنة» اختفت بشكل مفاجئ، في شهر أغسطس الحالي.

وذكر موقع «بيزنس انسايدر» أن العبارة الشهيرة اختفت بشكل مفاجئ من الصفحة الرئيسة التي تُطالع المستخدم حين ينوي انشاء حساب أو الدخول الى صفحته، مما أثار الشكوك بشأن ما اذا كان «فيسبوك» يخطط لفرض رسوم على مستخدميه.

وكتب أكبر موقع للتواصل الاجتماعي في العالم، عبارة جديدة ومقتضبة وهي «انه سريع وسهل»، ولم يصدر أي بيان رسمي لتوضيح السبب الذي أملى احداث تغيير في الشعار الذي ظل ثابتا على مدى سنوات طويلة.

