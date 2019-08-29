فاطمة حسني عيد عثمان، ارملة جاسر عبدالله حسين 73 عاماً شيعت، الرجال: العزاء في المقبرة فقط، ت: 94999221، النساء: الشهداء، ق1، ش108، م30

بنا صالح العواد 84 عاماً شيعت، الرجال: العزاء في المقبرة فقط، ت: 96660535، النساء: عبدالله المبارك، ق5، ش510، م114، ت: 51282886

هيا عبدالله الزيد، ارملة عبدالرحمن عبدالرزاق العبدالرزاق 93 عاماً شيعت، الرجال: كيفان، ق2، شارع فهد براك الصبيح، م2، ت: 99819299، النساء: قرطبة، ق3، ش4، م14، ت: 50277080

منى حسين احمد ملا يوسف، ارملة فيصل جاسم بوناشي 53 عاماً شيعت، الرجال: عبدالله مبارك، ق1، ش128، م14، ت: 67644460، النساء: عبدالله مبارك، ق1، ش127، م3

جاسم محمد احمد الهجرس 64 عاماً التشييع التاسعة من صباح اليوم، الرجال: الفنيطيس، ق1، ش41، م47، ت: 90070037، النساء: الفنيطيس، ق1، ش101، م47، ت: 99001041

خضير صباح جراغ صباح البلوشي 79 عاماً التشييع التاسعة من صباح اليوم، الرجال: الجابرية، حسينية البلوش، ت: 90095890، النساء: القادسية، ق8، ش80، م10

سعاد علي عبدالله المقهوي 71 عاماً التشييع التاسعة من صباح اليوم، الرجال: عبدالله المبارك، ق2، ش216، م40، ت: 99524062، النساء: الشهداء، ق2، ش201، م41، ت: 97863634

حمد منصور إبراهيم الشيحه 16 عاماً شيع، الرجال: الخالدية، ق2، ش22، م2، ت: 66733023، النساء: عبدالله المبارك، ق8، ش807، م79، ت: 94494958

إنا لله وإنا إليه راجعون