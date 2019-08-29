عربيات ودوليات

أكد رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، أمس، دعم بلاده للجهود المصرية في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف بمنطقة الشرق الأوسط. وجاء موقف طوكيو المشيد بجهود القاهرة، خلال قمة جمعت الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، وشينزو آبي، في يوكوهاما، جنوبي العاصمة اليابانية. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، أن القمة استعرضت سبل دعم المشاركة اليابانية- الأفريقية. وقال السيسي إن الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي تضفي بُعداً استراتيجياً مهما لمساهمة مصر، لا سيما في ظل ما أبدته طوكيو من حرص على التنسيق الوثيق مع أفريقيا لتحقيق أولوياتها التنموية.

