عربيات ودوليات

وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الدعوة لمؤسسات القطاع الخاص العالمية والشركات الدولية مُتعددة الجنسيات للاستثمار في افريقيا وطالب مؤسسات التمويل الدولية والقارية والإقليمية بأن تضطلع بدورها في تمويل التنمية بالقارة وتوفير الضمانات المالية لبناء قُدراتها بما يُسهم في تعزيز التجارة وزيادة الاستثمار.

واكد السيسي في كلمته أمس بالجلسة الافتتاحية لقمة «التيكاد» السابعة في مدينة يوكوهاما اليابانية على تطلعه لخروج قمة «التيكاد 7» بنتائج ملموسة وقابلة للتطبيق، لدفع عجلة التعاون بين اليابان ودول الاتحاد الأفريقي، خاصة في ظل تطلع شعوبنا لما ستسفر عنه أعمال هذه القمة، داعياً إلى تكثيف التعاون العلمي والتنموي المشترك مع اليابان للاستفادة من قُدرات القارة الأفريقية الطبيعية في تنويع مصادر الطاقة، من خلال دعم مشاريع الطاقة المُتجددة والنظيفة، بما يُسهم في تخفيف الآثار البيئية لظاهرة تغير المُناخ.

وأعرب عن تقديره لدعم «التيكاد» للخطة الطموحة لإسكات البنادق في أرجاء أفريقيا بحلول عام 2020 مضيفا أنّ الطريق لايزال طويلاً لطي الصفحة الأليمة من تاريخ النزاعات، التي قوضت آمال التنمية، وهيأت بيئة خصبة لانتشار آفة التطرف والإرهاب.

وأكد الحاجة الماسة لدعم سياسة الاتحاد الأفريقي الإطارية لإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، وأهمية دعم أيضاً مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية، والذي يعمل على تحصين الدول الخارجة من النزاعات ضد أخطار الانتكاس، وبناء قُدرات مؤسسات الدولة لتضطلع بمهامها في حماية أوطانها ترسيخا للاستقرار والسلام.

وكشف عن 3 محاور يجب التركيز عليها للإسراع بتحويل أفريقيا للشريك الاقتصادي الذي ننشده جميعا، موضحاً أن أول هذه المحاور يتمثل في تطوير البنية التحتية الأفريقية، من خلال تنفيذ المشروعات العابرة للحدود لاسيما المشروعات المدرجة ضمن أولويات الاتحاد الأفريقي، وغيرها من المشروعات. وأوضح أن المحور الثاني لتحويل القارة الأفريقية لشريك اقتصادي، يتصل بتفعيل جميع المراحل التنفيذية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، بما يسهم في تخفيض أسعار الكثير من السلع، ويزيد من تنافسية القارة الأفريقية على المستوى العالمي، ومن جاذبية الاستثمارات لتصنيع وتحديث اقتصاديات القارة. وأشار إلى أن المحور الثالث يتعلق بأولوية السعي لتوفير المزيد من فرص العمل وزيادة التشغيل الكثيف، لاسيما بالنسبة للشباب، الأمر الذي يتطلب حشد الاستثمارات الوطنية والدولية وجذب رؤوس الأموال وتوطين التكنولوجيا. إلى ذلك أكد بيان صادر أمس عن الرئاسة المصرية أن الرئيس السيسي عقد جلسة مباحثات موسعة بمدينة يوكوهاما مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، حيث حرص آبي على الإشادة بما حققته مصر على صعيد التنمية لاسيما في إطار الإنجازات الملموسة الجارية على مستوى الإصلاح الاقتصادي وتنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى، وهو ما اسهم في تحفيز الشركات اليابانية على العمل في مصر للاستفادة مما تتيحه تلك المشروعات من فرص استثمارية واعدة.

وأوضح أن الرئيس السيسي أعرب لرئيس الوزراء الياباني عن تقديره لحسن الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكداً الحرص على زيارة اليابان لترؤس قمة التيكاد، وذلك في إطار العمل على استمرار وتعزيز علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، فضلاً عما تمثله المشاركة بين اليابان وأفريقيا من أهمية في ظل أنها تهدف إلى تعزيز التنمية الشاملة وتحقيق تطلعات الشعوب الأفريقية في الاستقرار والرخاء.

