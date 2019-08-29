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عدن الوكالات: أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية أمس أنها استعادت السيطرة على قصر المعاشيق الرئاسي في عدن وكامل المحافظة من قوات «المجلس الانتقالي الجنوبي» مؤكدة عزمها على بسط نفوذ الدولة وتنفيذ القانون وحفظ الأمن لجميع اليمنيين في عدن والمحافظات الأخرى التي سيطرت عليها القوات الحكومية.

واكد وزير الاعلام معمر الارياني في تغريدة على تويتر ان ألوية الحماية الرئاسية نجحت في تأمين قصر المعاشيق والمناطق المحيطة بشكل كامل واضاف «الجيش الوطني والاجهزة الامنية يفرضون سيطرة كاملة على مديريات محافظة عدن». ونشر الارياني مقطع فيديو لأفراد الحماية الرئاسية يقومون بتأمين قصر المعاشيق في عدن ومحيطه بالكامل. كما أفاد الارياني، بورود أنباء عن موافقة عناصر المجلس الانتقالي الانفصالي في محافظة لحج على تسليم أنفسهم.

الى ذلك أعلن وزير الداخلية اليمني، أحمد الميسري أمس أن عدن بالكامل أصبحت تحت سيطرة قوات الشرعية وأكدت الوزارة في بيان فرض حظر التجوال المؤقت في عدن وأبين ولحج، ودعت مقاتلي الانتقالي الى القاء السلاح. ودعا وزير الداخلية اليمني «القيادات العسكرية والأهالي للحفاظ على الممتلكات في عدن» كما حذر من أي «أعمال انتقامية».وقال ان «الدولة ستضرب بيد من حديد كل من يحاول زعزعة الأمن في عدن».

من جهته شدد رئيس الوزراء، معين عبد الملك، على رفض الحكومة اليمنية أي بناء عسكري أو أمني خارج مؤسسات الدولة. في حين أكد مستشار الرئيس اليمني، عبد الملك المخلافي، أن استكمال تحرير تعز سيكون المهمة الأولى بعد استقرار الأوضاع في عدن. وأضاف أن «تحرير تعز سيكون خطوة مهمة في دحر الانقلاب الحوثي».

واكدت وزارة الداخلية اليمنية عزمها بسط نفوذ الدولة وتنفيذ القانون وحفظ الأمن لجميع اليمنيين في عدن والمحافظات الأخرى التي سيطرت عليها القوات الحكومية. واعلنت في بيان عن منع المجاميع المسلحة من التجول في محافظات عدن ولحج وأبين حيث ستتولى اجهزتها المختصة بالتنسيق الكامل مع قوات الجيش الوطني مهام حفظ الامن وحماية الممتلكات العامة والخاصة. ودعت جميع الاجهزة والتشكيلات الامنية للقيام بمهامها في حفظ الممتلكات العامة والخاصة وتأمين المحافظات الثلاث التي استعادتها من قوات «المجلس الانتقالي الجنوبي». واهابت الوزارة بجميع «المغرر بهم» من المقاتلين في صفوف «المجلس الانتقالي» لالقاء السلاح مقابل حفظ امنهم وبقائهم مواطنين متساوين مع غيرهم في الحقوق والواجبات تحت سقف الدولة وسيادة القانون.

