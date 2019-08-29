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غزة- أ. ف. ب- كونا: تشهد غزة «حالة استنفار» بعد تفجيرين أوديا بحياة ثلاثة شرطيين ينتمون أيضا إلى «كتائب عز الدين القسام» الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية «حماس» التي تسيطر على القطاع المحاصر. ووصفت وزارة الداخلية والأمن الوطني التابعة لحماس، في بيان بـ«الإجرامية»، التفجيرات التي تأتي لتزيد من حدة التوتر في القطاع. وأكدت الوزارة في البيان أن «الأجهزة الأمنية تمكنت من وضع أصابعها على الخيوط الأولى لتفاصيل الجريمة النكراء ومنفذيها ومازالت تتابع التحقيق لكشف ملابساتها».

وكان الناطق باسم وزارة الداخلية أياد البزم أعلن ليلا أنه «تمّ إعلان حالة الاستنفار لدى جميع الأجهزة الأمنية والشرطية لمتابعة التطورات الأمنية». وتحدثت سلطات غزة ليلا عن «انفجارين»، لكنها وصفتهما أمس بـ «التفجيرين»، وأعلنت ارتفاع حصيلة القتلى من اثنين إلى ثلاثة شرطيين.

واستهدف التفجيران «حاجزين للشرطة». ووقع التفجير الأول في غرب مدينة غزة في حين وقع الثاني في منطقة الشيخ عجلين في جنوب غرب مدينة غزة. وأشارت وزارة الداخلية الى أن الشرطيين الثلاثة «من مرتبات شرطة المرور والنجدة».

من جهتها، نعت كتائب عز الدين القسام «شهداء الواجب القساميين»، ودعت «الأجهزة الأمنية إلى قطع دابر كل من يحاول العبث بأمن شعبنا». وذكر مصدر مطلع على التحقيق في قطاع غزة أن «جماعات سلفية متشددة نفذت التفجيرين».

وأفاد شهود وكالة فرانس برس أن انتحاريين نفذا العمليتين بواسطة دراجتين ناريتين. وذكرت ووفقا لمصادر قريبة من أمن حماس، تم اعتقال عدد من المشتبه بعلاقتهم بالتفجيرين.

وقع الانفجار الأول في حي تل الهوا في غرب مدينة غزة، وتسبب بمقتل شرطيين وإصابة شخص بجروح. وبعد حوالى ساعتين، وقع الانفجار الثاني في منطقة الشيخ عجلين في جنوب غرب مدينة غزة أسفر عن مقتل الشرطي الثالث وإصابة شخصين.

والشهداء الثلاثة هم وائل خليفة (45 عاما) وسلامة النديم (32 عاما) وعلاء الغرابلي (32 عاما).

وطمأن رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في بيان الى أن «الأمور ستكون واضحة وجلية أمام شعبنا» خلال «برهة من الوقت».

وأكد ثقته «بأن الأمور سيتم ضبطها والوصول لكل الأطراف ذات الصلة بهذه التفجيرات»، داعيا الى «أن نلتف خلف أجهزتنا الأمنية، وأن نساندها في ضبط الأمن والنظام واستعادة الحالة الأمنية وإفشال هذا المخطط اللعين».

ويعود آخر تفجير انتحاري في قطاع غزة الى 17 أغسطس 2017 عندما فجر انتحاري نفسه في حاجز لحماس في جنوب قطاع غزة قرب الحدود مع مصر. وقامت حركة حماس حينها بحملة توقيفات بين السلفيين.

ودانت عدد من الفصائل الفلسطينية التفجيرين، وقالت الفصائل ومن بينها حركة (حماس والجهاد الإسلامي والوية الناصر صلاح الدين وحركة الاحرار وحركة المجاهدين) في مؤتمر صحافي مشترك ان جريمة التفجيرين الاجراميين ضد رجال الشرطة لن تنال من ارادة الشعب الفلسطيني بل ستعزز فيه استمرار نضاله وحمايته لجبهته الداخلية وظهر المقاومة. واضافت ان التفجيرين يمثلان سابقة خطيرة من نوعها واستهدافا خطيرا للشعب الفلسطيني وخطوة من شأنها ضرب الاستقرار الامني واحداث حالة فوضى وارباك في القطاع. وحملت الفصائل الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة بصفته المستفيد الوحيد من نتائج هذه الجريمة والتي يهدف من خلالها الى زعزعة امن الشعب الفلسطيني واستنزاف مقاومته.

وشددت على انها لن تسمح لأي كان بالمساس بأمن الشعب الفلسطيني ومقدراته واستقراره خدمة لأجندات وصفتها بـ(المشبوهة) مؤكدة ان كل محاولات اثارة الفتنة الداخلية وارباك ساحة غزة ستفشل. واشارت الفصائل الى انها ستعمل الى جانب الاجهزة الامنية لحماية الشعب الفلسطيني وكشف خيوط هذه الجريمة والضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه ويسعى لإثارة الفوضى والفلتان والقيام بمثل هذه الجريمة «التي لا تخدم إلا الاحتلال ومخططاته». واكدت ان بوصلة المقاومة لن تنحرف عن مسارها الحقيقي والصحيح باتجاه الاحتلال الاسرائيلي باعتباره العدو المركزي للامة العربية والاسلامية.

من جهتها حذرت حركة «فتح» في غزة في بيان صحافي منفصل من خطورة هذا الفكر المتطرف وهذه الثقافة التي تعود على المجتمع الفلسطيني بالويلات ومزيدا من المعاناة. ودعت جميع ابناء الشعب الفلسطيني والقوى السياسية لرص الصفوف ونبذ الفرقة والانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية لمواجهة كل المخاطر المحدقة بالشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

