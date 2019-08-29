عربيات ودوليات

كابول- أ. ف. ب: باتت الولايات المتحدة وطالبان «قريبتين» من ابرام اتفاق يترجم بخفض كبير لعدد العسكريين الاميركيين في افغانستان كما قال متحدث باسم الحركة المتمردة امس.

ويتفاوض الجانبان منذ أيام في الدوحة بشأن اللمسات الاخيرة لاتفاق تاريخي ينص على ضمانات امنية من قبل طالبان مقابل انسحاب القسم الاكبر من الجنود الاميركيين الـ13 الفا المنتشرين في افغانستان.

\وغرد المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد نقلا عن اعلان للمتحدث باسم طالبان في الدوحة سهيل شاهين «ستتواصل المفاوضات. اصبحنا قريبين من اتفاق. نأمل في أن نزف قريبا أنباء سارة لامتنا المسلمة التي تبحث عن السلام».

وخلال مؤتمر صحافي امس في كابول دعت منظمة العفو الدولية إلى أن يحترم اتفاق السلام حقوق الافغان.

وقال عمر واريش نائب مدير منظمة العفو لجنوب آسيا ان «أي اتفاق سلام يجب الا يتجاهل اصوات (الأفغان)، أصوات الضحايا ولا دعواتهم للعدالة وان تتم محاسبة كل من ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وانتهاكات اخرى خطيرة لحقوق الانسان» في هذا البلد؟

