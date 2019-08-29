عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: أكد الرئيس الايراني، حسن روحاني، ان طهران لا يمكن ان تعزل نفسها عن العالم، مشيرا الى ضرورة التحدث والتعاون مع دول العالم. فيما شدد وزير الخارجية الايراني محمد ظريف على ان بلاده لا تسعى لزيادة التوتر في المنطقة.

وخلال اجتماع حكومته امس قال روحاني «العلاقات مع الخارج تتمتع بأهمية كبيرة بالنسبة لايران، ونحن نستمد قوتنا من الداخل، لكن علاقاتنا مع الدول الخارجية مهم... لايمكننا عزل انفسنا عن العالم، وينبغي التحدث والتعاون مع دول العالم». ولفت روحاني الى ضرورة «استغلال قدرات الدول الصديقة والتعاون مع العالم لأجل حل المشكلات التي تعاني منها ايران». وتأتي تصريحات روحاني بعد الاتهامات التي وجهها له 80 نائبا في البرلمان الايراني بمخالفة مواقف المرشد الأعلى، آية الله علي خامنئي والسعي لعقد لقاء مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

من جهته قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، امس ان طهران لا تسعى لزيادة التوتر، لكن ينبغي ان يتمتع كل بلد بحقوقه التي يكفلها له القانون الدولي. وقال ظريف في تصريحات صحفية في يوكوهاما قرب طوكيو في مستهل اجتماعه برئيس الوزراء الياباني شينزو آبي «مثلما قال الرئيس روحاني فاننا لانسعى مطلقا لزيادة التوتر. نرى انه ينبغي ان يتمتع كل بلد بحقوقه بموجب القانون الدولي». وكان وزير الخارجية الياباني قد دعا ايران، الى التخلي عن اي تدابير قد تسبب المزيد من الأضرار للاتفاقات النووية.

في غضون ذلك قال محمود واعظي مدير مكتب الرئيس الايراني ان الحديث عن عقد لقاء بين الرئيسين الايراني والأميركي «غير صحيحة قبل بناء الثقة» مؤكدا على ضرورة رفع واشنطن العقوبات عن ايران قبل اي حوار. وقال واعظي «نسعى في الحكومة الايرانية ووزارة الخارجية لاستغلال جميع الوسائل لأجل رفع العقوبات عن طهران... عقد لقاء لمجرد اللقاء لا يحل مشكلات ايران». ولفت واعظي الى انه «اذا ارادت اميركا اتباع اي طريق مع ايران، عليها اولا تصحيح اخطائها فيما يخص العقوبات». اما بخصوص الاتفاق النووي، فشدد واعظي على ضرورة رجوع الأميركيين الى مجموعة «5+1» والالتزام بتعهداتهم الواردة في الاتفاق. وأضاف واعظي ان طهران ستقلص المزيد من التزاماتها النووية في خطوة ثالثة، في حال لم تفض المفاوضات مع اوروبا الى نتائج.

في المقابل اكد جون بولتون، مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي ان اعلان ترامب عن استعداده للتفاوض مع ايران لا يعني تغيير موقف الادارة الأميركية تجاه طهران.

وقال بولتون في تصريح لـ «اذاعة اوروبا الحرة» ان «التفاوض مع الايرانيين لا يعني ان الرئيس ترمب غير موقفه، ولا يعني ان ايران ستحصل على فوائد اقتصادية ملموسة فقط مقابل كفها عن القيام بأمور ما كان يجب ان تقوم بها اصلا». وأضاف «اذا كانت هناك صفقة شاملة، سيتم رفع العقوبات بالطبع. وعندما يكون النظام في ايران مستعدا للتفاوض حول ذلك، سيكون هناك اجتماع».

