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لندن - أ. ف. ب: أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون امس تعليق اعمال البرلمان من الأسبوع الثاني في سبتمبر وحتى 14 اكتوبر، اي قبل اسبوعين فقط من الموعد المقرر لـ«بريكست» في خطوة وصفها رئيس مجلس العموم بـ«الفضيحة الدستورية».

وتراجع الجنيه الاسترليني بنسبة 0,6% مقابل اليورو والدولار بعد هذا الاعلان الذي يصعب على نواب المعارضة منع خروج بدون اتفاق من الاتحاد الأوروبي، وهو سيناريو يثير الخشية من حدوث نقص في بعض المواد اضافة الى اعادة العمل بالقواعد الجمركية.

واعتبر رئيس مجلس العموم جون بيركو الخطوة بانها «فضيحة دستورية». واشتهر بيركو خلال ولاية تيريزا ماي بتعطيله تصويتا جديداً حول اتفاق «بريكست» الذي توصلت اليه رئيسة الوزراء السابقة مع الاتحاد الأوروبي مشترطاً تغيير مضمونه ما دفع لاتهامه بأنه يريد تخريب «بريكست». ومن المقرر ان يستأنف البرلمان اعماله الثلاثاء في دورة برلمانية يبدو انها ستكون حاسمة.

وطلب رئيس الحكومة من الملكة اليزابيث الثانية تعليق اعمال البرلمان ابتداء من الأسبوع الذي يلي عودة النواب اليه اي بعد جلسة المناقشات في 9 سبتمبر، وحتى 14 اكتوبر. وتستأنف بعد ذلك الدورة البرلمانية بالخطاب التقليدي للملكة الذي تعرض فيه برنامج عمل الحكومة. وأوضح جونسون في بيان «أرى انه من الضروري اجتماع البرلمان قبل موعد قمة المجلس الأوروبي (17 و18 اكتوبر) واذا تمكنا كما آمل من التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، سيتمكن البرلمان من اعتماد القانون الضروري للتصديق على اتفاق الانسحاب قبل 31 اكتوبر». وتابع «الاسابيع التي تسبق القمة الأوروبية ضرورية بالنسبة لي لاجراء مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي» مضيفاً «باظهارنا الوحدة والتصميم، سيكون امامنا فرصة بالحصول على اتفاق جديد يمكن اعتماده في البرلمان».

ورفض البرلمان ثلاث مرات اتفاق الخروج الذي توصلت اليه حكومة تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي بعد عامين من المفاوضات الدؤوبة ولم يتمكن النواب من الاتفاق حول شكل «بريكست» الذي وافق عليه 52% من البريطانيين في استفتاء عام 2016.

وتقليديا تعلق اعمال البرلمان البريطاني لأسابيع خلال شهر سبتمبر بسبب تزامنها مع انعقاد المؤتمرات السنوية للأحزاب. لكن تمديد التعليق حتى 14 اكتوبر، اي 12 يوماً بعد نهاية آخر مؤتمر حزبي (مؤتمر حزب المحافظين) اثار ردود فعل غاضبة من المعارضة التي نددت بمناورة «معادية للديموقراطية». واعتبر زعيم حزب المعارضة الرئيسي العمال جيريمي كوربن «انها فضيحة وتهديد لديموقراطيتنا» من جهتها، كتبت رئيسة الوزراء الاسكتلندية وزعيمة الاستقلاليين الاسكتلنديين نيكولا ستورجن على تويتر «ما لم يتوحد النواب الاسبوع المقبل لمنع (تعليق اعمال البرلمان)، فسيدخل هذا اليوم في التاريخ كيوم اسود للديموقراطية البريطانية». وانتقد محافظون كذلك خطوة جونسون. وندد وزير المالية السابق فيليب هاموند المعارض لسيناريو خروج بدون اتفاق بـ»فضيحة دستورية». لكن جونسون دافع عن قراره، مؤكداً عبر قناة «سكاي نيوز» ان جدول الأعمال المحدد «يعطي متسعا من الوقت للنواب لمناقشة الاتحاد الأوروبي وبريكست». الا ان رئيسة الحزب الليبرالي الديموقراطي جو سوينسون رأت ان بوريس جونسون قد برهن عن «جبن» باتخاذه ذلك القرار. وأوضحت في بيان «يدرك (جونسون) ان لا احد سيختار «بريكست» بدون اتفاق وأن النواب لن يسمحوا بتمريره. يحاول خنق اصواتهم». واجتمع الثلاثاء رؤساء احزاب المعارضة للاتفاق على استراتيجية مشتركة تهدف لمنع خروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق عبر التصويت على قانون بهذا الصدد. وتختلف لندن والاتحاد الأوروبي خصوصاً على البند المتعلق بمستقبل الحدود الايرلندية التي تفصل المملكة المتحدة عن السوق الأوروبية المشتركة، لكن الطرفين يقولان انهما مستعدان لمناقشة الأمر.

