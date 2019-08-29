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واشنطن - الوكالات: كشفت آخر استطلاعات الرأي الأميركية تراجع الدعم لجو بايدن، ابرز المرشحين للانتخابات التمهيدية في الحزب الديموقراطي تمهيداً للانتخابات الرئاسية لعام 2020، وذلك بشكل كبير.

وأظهر مسح جديد اجرته جامعة مونماوث تراجع دعم الديموقراطيين لنائب الرئيس السابق الى اقل من 20% ضمن قائمة تضمن اكثر من 20 منافساً لنيل ترشيح الحزب الديموقراطي ضد الرئيس الحالي دونالد ترامب. وقد حصل بايدن على تأييد 19% من الناخبين الديموقراطيين وأصحاب الميول للحزب الديموقراطي على الصعيد الوطني. وهذا يعني انخفاضاً واضحاً في شعبية بايدن، مقارنةً مع آخر استطلاع للرأي اجرته مونموث في يوليو الماضي، عندما تصدر مجموعة المرشحين بـ32%. وبحسب استطلاع مونموث، فان بعض الديناميات قد تغيرت في دعم الناخبين للمرشحين الديموقراطيين.

وجاءت حصة كل من المرشحين التقدميين السيناتور بيرني ساندرز واليزابيث وارين، في الصدارة، بـ20% لكل منهما ما يشير الى سباق ثلاثي متقارب بينهما بالاضافة لبادين. وكان بيرني قد حصل سابقاً على 14%، فيما حصلت وارين على 15%.

وقال باتريك موراي، مدير معهد الاقتراع بجامعة مونماوث، ان نتائج المسح الأخيرة تشير الى ان سباق الترشيح الديموقراطي يدخل مرحلة جديدة.

وأضاف موراي «أهم شيء في هذا الاستطلاع هو ان السباق الديموقراطي اصبح سريع التغير، فقد بدأ الناخبون الليبراليون في الالتفاف حول مرشح يمكنهم التعايش معه ويبدو ان الناخبين المعتدلين، الذين يولون اهتماماً اقل، يعبرون عن شكوكهم بشأن بايدن». وبحسب موراي، يبدو ان الناخبين المعتدلين «يميلون اكثر نحو احد المتنافسين من ذوي الميول اليسارية من الأسماء المكرسة سلفاً».

وفي الواقع فان بايدن فقد الدعم بين الديموقراطيين المعتدلين والمحافظين منذ يونيو حين اكد ما يقرب من 40% من هؤلاء الناخبين انهم ايدوا عرض بايدن للترشيح، فقد انخفض هذا العدد الآن الى 22%. وهناك علامات على ان الديموقراطيين المعتدلين والمحافظين بدأوا ينجذبون نحو ساندرز ووارين، فقد قفز دعم ساندرز بين هؤلاء الناخبين من 10% الى 20% على مدى الشهرين الماضيين، في حين ارتفع الدعم لوارين من 6% الى 16% لتصل الى 20% حالياً.

