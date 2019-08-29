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اسلام اباد - الوكالات: اعلن وزير العلوم والتكنولوجيا الباكستاني فؤاد تشودري ان رئيس الوزراء عمران خان يفكر في اغلاق المجال الجوي امام الهند ووقف التجارة البرية الهندية الى افغانستان عبر باكستان. وأضاف في تغريدة له عبر حسابه على تويتر «تم ايضا اقتراح فرض حظر كامل على استخدام الطرق البرية الباكستانية للتجارة الهندية الى افغانستان وذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء». ويجري الآن بحث الاجراءات القانونية الرسمية لهذه القرارات، ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من المسؤولين الباكستانيين. ويجبر اغلاق المجال الجوي الطائرات على سلك مسارات جوية طويلة تكلف شركات الطيران ملايين الدولارات.

وأعادت باكستان فتح مجالها الجوي منتصف يوليو بعد اغلاقه نحو اربعة اشهر في فبراير اثر اندلاع اشتباكات بين الجارتين المسلحتين نوويا. وتزداد حدة التوتر مرة اخرى بين الجانبين بعدما الغت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وضع كشمير الخاص.

ويشتبك منذ ذلك الحين محتجون مع قوات الأمن بالمنطقة المتنازع عليها في جبال الهيمالايا، وقال الجيش الباكستاني ان قذائف اطلقها نظيره الهندي اودت بحياة رجل وفتاة.

من جهتها، طالبت سفيرة باكستان لدى الأمم المتحدة مليحة لودهي المنظمة الدولية بالوفاء بالتزاماتها تجاه قضية كشمير. وذكرت قناة «جيو نيوز» الباكستانية ان ذلك جاء خلال لقاء لودهي برئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ماريا فرناندا اسبينوزا، حيث اطلعتها على تفاصيل الوضع الخطير بالاقليم، وأوضحت ان استمرار فرض حظر التجول والاغلاق من الجانب الهندي ادى الى تفاقم معاناة الشعب الكشميري.

وفي تحرك لتخفيف القيود على السكان المدنيين بكشمير، قالت حكومة الولاية انها ستعيد فتح المدارس في بعض المناطق.

وكانت الهند قد اعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري الغاء المادة 370 من دستورها والتي تنص على منح وضع خاص لاقليم «كشمير» وهو مارفضته اسلام آباد ودعاها لخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع نيودلهي ووقف العلاقات التجارية معها، والتعهد بالدفاع عن القضية امام المجتمع الدولي.

