عربيات ودوليات

بيروت - القدس - الوكالات: كشفت مصادر عسكرية اسرائيلية ان جيش الاحتلال اغلق امس المجال الجوي على طول الحدود مع لبنان للرحلات الجوية. يأتي ذلك، بعدما اعلن الجيش الاسرائيلي الثلاثاء، فرض قيود على حركة السيارات والمركبات غير العسكرية على الحدود مع لبنان وأكد في بيان ان «قوات جيش الدفاع تبقى في حالة جاهزية دائمة لسيناريوهات عدة، ووفقا لتقييم الوضع يتم اتخاذ قرارات حول نشر واستعداد قوات جيش الدفاع».

وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله توعد اسرائيل برد مناسب عقب استهدافها مقاتلي الحزب في سورية وتوعد باسقاط الطائرات الاسرائيلية المسيرة في سماء لبنان بعد انفجار واحدة منها وسقوط اخرى في احد احياء الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقالت وسائل اعلام اسرائيلية في وقت سابق ان قيادة الشمال في الجيش الاسرائيلي ما تزال في حالة تأهب قصوى منذ يومين، وقامت بنشر كتائبها في المنطقة بموجب تقديرات استخبارية، بالقرب من الحدود مع سورية ولبنان. كما نشر الجيش الاسرائيلي قرب الحدود عدة بطاريات من منظومة «القبة الحديدية».

من جهة ثانية قدمت اسرائيل شكوى ضد سورية عن طريق سفيرها في الأمم المتحدة داني دانون امس مطالبة فيها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة «بالقاء المسؤولية على سورية لسماحها بنشاط ارهابي ايراني على اراضيها ضد اسرائيل». وأشار دانون الى ان «النظام في دمشق يسمح بصورة مقصودة لايران والقوات الموالية لها باستخدام الأراضي السورية من اجل القيام بنشاط ارهابي ضد اسرائيل» وأضاف دانون «نتوقع ان يدين مجلس الأمن سورية وان يرد على تصرفاتها».

