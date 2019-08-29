عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: شنّت طائرات حربية امس غارات قرب نقطة مراقبة تركية في شمال غرب سورية، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان فيما قالت شبكة « روسيا اليوم» الاخبارية ان الهجوم شنته طائرات سورية.

ويأتي ذلك غداة تأكيد انقرة انها ستتخذ كل الاجراءات اللازمة لحماية قواتها في المنطقة التي تنتشر فيها نقاط مراقبة تركية عدة بموجب اتفاقات مع روسيا. وقد تمكنت قوات النظام السوري اثر تقدم لها الأسبوع الماضي من تطويق احداها في بلدة مورك في شمال محافظة حماة والى جنوب محافظة ادلب. وأفاد المرصد امس ان الغارات وقعت قرب نقطة مراقبة تركية اخرى في قرية شير مغار في ريف حماة الشمالي الغربي المحاذي لادلب مشيراً الى انه لم يتمكن من تحديد ما اذا كانت الطائرات سورية او روسية نتيجة «اكتظاظ الأجواء بالطائرات وكثافة القصف الجوي». وتقصف طائرات حربية سورية وروسية بشكل يومي مناطق عدة تمتد من ريف ادلب الجنوبي الى بعض القرى في حماة الشمالي وصولاً الى ريف اللاذقية الشمالي الشرقي. وتسيطر على هذه المناطق هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة) وفصائل اخرى معارضة للنظام. وبدأت قوات النظام في الثامن من الشهر الحالي هجوماً تمكنت خلاله من السيطرة على مدينة خان شيخون الاستراتيجة في محافظة ادلب وبلدات عدة في شمال محافظة حماة.

