أول النهار

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح أمس سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.

كما استقبل سموه وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والوفد المرافق حيث نقل لسموه رسالة شفوية من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وأخيه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع تضمنت خالص تهانيه بتعافي سموه من العارض الصحي سائلا المولى تعالى أن يديم على سموه موفور الصحة وتمام العافية وأن يحقق للكويت المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة سموه الحكيمة.

هذا وقد حمله سموه تحياته وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وأخيه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وتمنياته لهما بموفور الصحة ودوام العافية سائلا سموه الباري جل وعلا أن ينعم على المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم بمزيد من التقدم والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لاخيه خادم الحرمين الشريفين.

حضر المقابلة المستشار بالديوان الاميري الشيخ محمد الخالد ووزير شؤون الديوان الاميري بالانابة المستشار محمد ضيف الله شرار.

واستقبل سموه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

كما استقبل سموه سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء.

واستقبل سموه رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة.

كما استقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.

كما استقبل سموه الشيخة انتصار سالم العلي حيث أهدت سموه رعاه الله كتابا حمل عنوان (الكويت في 400 عام).

كما تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد برقية تهنئة من أخيه الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أعرب فيها عن خالص تهانيه بتعافي سموه من العارض الصحي متمنيا فخامته لسموه موفور الصحة وتمام العافية وللكويت المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه. هذا وقد بعث صاحب السمو أمير البلاد ببرقية شكر جوابية الى الرئيس الفلسطيني ضمنها سموه خالص شكره وتقديره على ما أعرب عنه فخامته من تهانٍ وطيب المشاعر وصادق الدعاء راجيا سموه له دوام الصحة والعافية وتحقيق جميع الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب العربي الفلسطيني. كما تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد برقية تهنئة من أخيه الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية أعرب فيها عن خالص تهانيه بتعافي سموه من العارض الصحي سائلا المولى تعالى أن يديم على سموه موفور الصحة وتمام العافية وأن يحقق للكويت المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة سموه الحكيمة.

هذا وقد بعث صاحب السمو أمير البلاد ببرقية شكر جوابية إلى أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية ضمنها سموه بالغ شكره وتقديره على ما أعرب عنه من تهانٍ وطيب المشاعر وصادق الدعاء متمنيا سموه له دوام الصحة وموفور العافية وللمملكة المغربية الشقيقة وشعبها الكريم كل الرقي والنماء في ظل قيادة جلالته الرشيدة.

