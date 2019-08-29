الأولى

بدت تحركات بعض النواب واضحة في اتجاه تشريع قانون لتغليظ العقوبات على المغردين واصحاب المواقع والحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة المتعرضين للوحدة الوطنية واصحاب اجندات المساس بالصالح العام للبلاد.

واكد رئيس اللجنة التشريعية النائب خالد الشطي ان العقاب سينزل بالمغردين الذين ينساقون خلف من اسماهم المعارضة الزائفة، وسيتفرج عليهم من أغواهم وغرر بهم، ناصحا هؤلاء المغردين المغرر بهم، بالابتعاد عن المعارضة الزائفة، وفصل أنفسهم عن هذا الأداء.

ولفت الى ان النهوض بحقوق الشعب شرف بعيد عن هؤلاء المرتزقة، موضحا ان المعارضة الزائفة كشفت في حملتها الإعلامية الأخيرة عن خسة ودناءة غير مسبوقة، مضيفا: الكاذب الخؤون لا يؤتمن، والغادر المتنكر لا يوثق به، ومحترف النصب والاحتيال لا يعتمد عليه، والفساد لا يكافحه فاسدون، والإصلاح لا ينهض به ملوثون، فلا يغترن أحد بعنتريات فارغة، تستجدي وتتسول من تحت الطاولة!

من جانبه، أعلن النائب أحمد الفضل دعمه اي تحرك برلماني او حكومي لمواجهة المغردين اصحاب الحسابات المشبوهة، مضيفا ان كل ما نقوم به من عمل برلماني لا يظهر في أعين الناس بسبب كمية الراغبين في الشهرة او في مقاعد مجلس الامة وجميعهم مرشحون مقبلون، اضافة الى آخرين خارج الكويت لهم أهداف من بينها زعزعة استقرار البلد، املا بأن يأتيهم العفو للعودة الى الكويت، وكذلك دول اخرى تعيث فسادا في الكويت من خلال شبكات التواصل الاجتماعي.

وطالب الفضل بوضع شروط وضوابط مشددة لتنظيم منح التراخيص للخدمات الاخبارية، لافتا الى ان الاشاعات المفبركة الكثيرة بلغت حد الترويج لخلاف بين رئيس الحكومة وآخرين واشاعات غيرها تثير الهم والنكد بين المواطنين كالحديث عن تصدع جسور وطرق وتشويه صورة البرلمان.

ودعا الفضل الى تفعيل اجهزة الحكومة لأدوارها في مكافحة الحسابات المسيئة لرموز البلد، خاصة ما رافق الوعكة الصحية لسمو الامير من إساءات وإشاعات مغرضة استهدفت زعزعة الأمن والاستقرار.